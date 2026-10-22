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Ни одну ракету над Украиной этой ночью сбить не удалось – ВС ВСУ

Происшествия 09:18   22.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Ни одну ракету над Украиной этой ночью сбить не удалось – ВС ВСУ Ракета РФ Х-59 Иллюстрация/GettyImages

В Воздушных силах ВСУ сообщили подробности массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 22 октября. При этом основным направлением для ударов стал Киев.

Согласно данным украинских защитников, враг выпустил по Украине ракеты:

  • Искандер-М;
  • С-400;
  • Циркон;
  • Оникс.

Также города атаковали 210 беспилотников разных типов:

  • Shahed (110 реактивных);

  • Гербера;
  • Италмас;
  • летели также дроны-имитаторы типа «Пародия».

«По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера и дрон других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!», – пишут защитники неба.

В то же время в сообщении не указано, что силам ПВО удалось сбить хотя бы одну выпущенную россиянами ракету. «Прилеты» зафиксированы на 32 локациях, обломки сбитых беспилотников упали на восьми локациях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 09:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Воздушных силах ВСУ сообщили подробности массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 22 октября. При этом основным направлением для ударов стал Киев.".