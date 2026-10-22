Ни одну ракету над Украиной этой ночью сбить не удалось – ВС ВСУ

В Воздушных силах ВСУ сообщили подробности массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 22 октября. При этом основным направлением для ударов стал Киев.

Согласно данным украинских защитников, враг выпустил по Украине ракеты:

Искандер-М;

С-400;

Циркон;

Оникс.

Также города атаковали 210 беспилотников разных типов:

Shahed (110 реактивных);

Гербера;

Италмас;

летели также дроны-имитаторы типа «Пародия».

«По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера и дрон других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!», – пишут защитники неба.

В то же время в сообщении не указано, что силам ПВО удалось сбить хотя бы одну выпущенную россиянами ракету. «Прилеты» зафиксированы на 32 локациях, обломки сбитых беспилотников упали на восьми локациях.