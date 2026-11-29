29 ноября 1778 года родился Григорий Квитка-Основьяненко – украинский писатель и драматург, вся жизнь которого была связана с Харьковом. В 1807-м португальская королевская семья вместе с приближенными перебралась в Бразилию. В 1830-м в Варшаве началось польское Ноябрьское восстание – против россиян. В 1929-м американский исследователь Ричард Берд и трое его спутников совершили первый в истории перелет над Южным полюсом. В 1947-м Генассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейского и арабского государств. В 2013-м произошло крушение самолета на севере Намибии, причиной которого считают самоубийство пилота.

Праздники и памятные даты 29 ноября

29 ноября в мире – Международный день женщин-правозащитниц и Международный день солидарности с палестинским народом.

Последнее воскресенье ноября – это Международный день Библии.

Также сегодня: Международный день ягуара, День «Клиент не всегда прав», День электронных поздравлений.

29 ноября в истории

29 ноября 1778 года в селе Основа (сейчас — это территория одноименного района Харькова) родился Григорий Квитка-Основьяненко. Подробнее.

29 ноября 1807 года португальская королевская семья вместе с приближенными покинула страну и убежала от агрессии Наполеона за океан – в Бразилию. Подробнее.

29 ноября 1830 года в Варшаве началось Ноябрьское восстание 1830-1831 годов. Подробнее.

29 ноября 1929 года американский исследователь Ричард Берд и трое его спутников совершили первый в истории перелет над Южным полюсом. Они отправились с базы «Little America» на шельфовом леднике Росса, достигли полюса и вернулись назад. Весь перелет продолжался около 18 часов 41 минуты.

Идея полета принадлежала Берду. Он был пилотом во время Первой мировой войны. В 1925-м ВМС США включили его в экспедицию в Гренландию для исследования Арктики с воздуха. А в 1926-м вместе с пилотом Флойдом Беннеттом он совершил полет над Северным полюсом. За это получил Медаль Почета, хотя в более поздние годы исследователи выражали сомнения, действительно ли самолет Берда достиг Северного полюса. Как бы там ни было, относительно Южного полюса сомнений нет.

«В 1927 году авторитет Берда возрос после рискованного беспосадочного перелета через Атлантику с тремя спутниками. Благодаря своей популярности он без проблем нашел финансовую поддержку для экспедиции в Антарктиду. Первая антарктическая экспедиция Берда была самой большой и лучше всего оснащенной экспедицией из когда-либо отправлявшихся на южный континент», — пишет History.com.

Полеты Берда над Антарктидой способствовали открытию многих территорий. Исторический полет к Южному полюсу начался 28 ноября в 15:29. Крайней южной точки Земли самолет достиг около часа ночи. А на базу экипаж вернулся в 10:11 утра 29 ноября.

Жизнь Берда и дальше была долгое время связана с Антарктидой. В 1939-м году он принял командование Антарктической службой США. Возглавлял пять американских антарктических экспедиций.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181. Она предусматривала прекращение действия британского мандата в Палестине до 1 августа 1948 года и создание на этой территории независимых еврейского и арабского государств. Подробнее.

29 ноября 2004 года начальник избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Сергей Тигипко ушел в отставку — и с этой должности, и с должности главы Нацбанка Украины.

29 ноября 2013 года произошла катастрофа самолета на севере Намибии, причиной которой считают самоубийство пилота. Подробнее.