Несмотря на чрезвычайно холодный старт года и необычно теплую осень, большинство месяцев 2026 года в Харьковской области прошли близко к климатической норме. Больше всего удивили синоптиков морозные январь и февраль, а также март и октябрь, которые оказались на 4 градуса теплее нормы.

Как рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная, температурные показатели и осадки по месяцам распределились следующим образом:

Январь: 5–8° мороза (на 1–3° ниже нормы), осадков выпало 70–100 мм (152–250% нормы).

Февраль: 5–7° мороза (на 1–2° ниже нормы), осадки — 57–81 мм (150–230% нормы).

Март: 5–6° тепла (на 4° выше нормы), всего 5–17 мм осадков (11–39% нормы).

Апрель: 6,9–8,5° тепла (на 1,5–2° ниже нормы), осадков выпало 34–74 мм — в среднем в пределах нормы (83–87%), но на северо-востоке области зафиксировали 231%.

Май: 16–17° тепла (близко к норме), осадки — 25–63 мм (46–105% нормы).

Июнь: 19–21° тепла (близко к норме), осадки — 20–58 мм (34–83% нормы).

Июль: 20–21° тепла (близко к норме), осадки распределились крайне неравномерно — на большей части области выпало 94–119 мм (145–200% нормы).

Август: 21–22° тепла (близко к норме), засушливый на большей части территории (3–19 мм, или 28–46% нормы), кроме юго-востока и отдельных районов севера (31–34 мм, 8% нормы).

Сентябрь: 16–17° тепла (близко к норме), осадки — 54–67 мм (106–163% нормы).

Октябрь: 12–13° тепла (на 4° выше нормы), осадки на преобладающей территории — 57–74 мм (117–151% нормы), местами — 37–42 мм (82–93% нормы).

«Нет, это просто отклонение от нормы на 4 градуса. Да, это более высокая температура, конечно, очень теплый месяц был. Но в целом сказать, что это аномалия, которой никогда раньше не наблюдалось, — такого не было», — прокомментировала синоптик рекордное тепло в октябре.

Итоги ноября подведут после 30-го числа, однако уже сейчас известно, что месяц держится близко к температурной норме с превышением нормы осадков.

Также Калюжная рассказала МГ «Объектив», что грядущая зима в Харькове и области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. Вероятность того, что она окажется такой же суровой и затяжной, как предыдущая, составляет всего 20–25%. В декабре днем прогнозируют около нуля, ночью — до 5–7 градусов мороза, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя превысят норму. Наиболее нестабильными периодами станут январь и первая половина февраля. Из-за постоянных колебаний температур и чередования теплых и холодных волн устойчивого и высокого снежного покрова в течение зимы может не образоваться. На характер сезона влияют тренд потепления за последние 30 лет, явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и направление движения воздушных масс — из Атлантики или северо-востока. Полярный вихрь в этом сезоне ведет себя нестабильно.