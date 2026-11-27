Мороз и солнце: прогноз погоды на 28 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 28 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Осадки в этот день не ожидаются.
В Харьковской области в течение дня будет облачно погода с прояснениями 🌥. Осадков не прогнозируют.
Ветер ожидается северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° мороза, днем - от 0° до 5° мороза.
В Харькове в течение суток также будет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет в пределах 3 – 5° мороза, днем ожидается 0 – 2° мороза.
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Напомним, как полярный вихрь и Эль-Ниньо могут повлиять на зиму в Харькове и области, МГ «Объектив» рассказали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.