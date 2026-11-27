Прогноз погоды на субботу, 28 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Осадки в этот день не ожидаются.

В Харьковской области в течение дня будет облачно погода с прояснениями 🌥. Осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается северный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° мороза, днем ​​- от 0° до 5° мороза.

В Харькове в течение суток также будет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет в пределах 3 – 5° мороза, днем ожидается ​​0 – 2° мороза.

Напомним, как полярный вихрь и Эль-Ниньо могут повлиять на зиму в Харькове и области, МГ «Объектив» рассказали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.