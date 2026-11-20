Прогноз погоды на субботу, 21 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

В Харьковской области в этот день будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается.

Ветер будет переменных направлений. Ночью прогнозируют западный ветер➡️, 7 – 12 м/с, с порывами до 💨 15 – 20 м/с. Днем ожидается юго-западный ↗️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днём — от 6 до 11° тепла.

В Харькове ночью также пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается.

Ветер будет меняться: ночью западный ➡️, 7 – 12 м/с, с порывами до 💨 15 – 20 м/с; а днем юго-западный ↗️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 6 – 8° тепла.

Напомним, в Дергачевской громаде введен двухмесячный карантин из-за бешенства домашнего кота. Животное погибло через несколько дней после того, как поцарапало женщину.