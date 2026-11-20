Пориви вітру та +8: прогноз погоди на 21 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на суботу, 21 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
У Харківській області у цей день буде хмарно із проясненнями 🌥. Вдень невеликий дощ, удень невеликий дощ.
Вітер буде мінливим. Вночі прогнозують західний вітер➡️, 7 – 12 м/с, з поривами до 15 – 20 м/с. Вдень очікується південно-західний ↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, днем - від 6 до 11° тепла.
У Харкові вночі також пройде невеликий дощ, а вдень опадів не очікується.
Вітер мінятиметься: вночі західний ➡️, 7 – 12 м/с, з поривами до 💨 15 – 20 м/с; а вдень південно-західний ↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря протягом доби становитиме 6 – 8° тепла.
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Нагадаємо, у Дергачівській громаді запроваджено двомісячний карантин через сказ домашнього кота. Тварина загинула за кілька днів після того, як подряпала жінку.