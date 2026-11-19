Прогноз погоди на п’ятницю, 20 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про сильний вітер і зливу.

У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода ☁️. Вночі істотні опади не очікуються. Проте вдень обіцяють сильний дощ. Вночі та вранці туман 🌫 з видимістю 200–500 м.

Вітер прогнозують південний ⬆️ вночі 5 – 10 м/с; вдень 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, днем ​​- від 7 до 12° тепла.

У Харкові вночі без істотних опадів, а вдень – сильний дощ 🌧. Вночі та вранці очікується туман 🌫, видимість складе 200 – 500м.

Вітер прогнозують південний ⬆️ уночі 5 – 10 м/с; вдень 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5–7° тепла, днем ​​стовпчик термометра підніметься до 9–11° тепла.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, з 9:00 до 17:00 буде знеструмлено споживачів частини Індустріального району Харкова. Причина – проведення ремонтних робіт.