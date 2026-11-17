Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджає, що протягом 18 – 20 листопада у Харкові та області очікується зміна гідрологічного режиму – у річках підніметься рівень води.

Підвищення рівня води очікуються такі:

на річці Сіверський Донець – на 0,10–0,30 м;

на малих річках – 0,20–0,50 м;

на річці Уди (гідрологічний пост Безлюдівка) – до 0,80 м, обумовлений стоком води із міста Харків.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на вівторок, 17 листопада. Синоптики зазначали, що нічні морози вдень змінить дощ.