Нічні морози: прогноз погоди на 17 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на вівторок, 17 листопада, опублікував Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Уночі та вдень буде йти дощ.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але буде слабкий туман та паморозь. Вдень пройде невеликий дощ.
Вітер очікується на південно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень повітря прогріється до 2 – 7° тепла.
У Харкові вночі також буде без істотних опадів, але зі слабким туманом 🌫 та поморозком ❄️. Вдень прогнозують невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень 3 – 5° тепла.
Читайте також: Не вистачає напруги ззовні: Синегубов пояснив причину блекауту у Харкові
Нагадаємо, нерозлучні друзі – мопс Жорік та кіт Кузя – знайшли родину. Тварин, яких вивезли із Краматорська, всиновила жінка з Харкова.