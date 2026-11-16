Нічні морози: прогноз погоди на 17 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на вівторок, 17 листопада, опублікував Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Уночі та вдень буде йти дощ.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але буде слабкий туман та паморозь. Вдень пройде невеликий дощ.

Вітер очікується на південно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень повітря прогріється до 2 – 7° тепла.

У Харкові вночі також буде без істотних опадів, але зі слабким туманом 🌫 та поморозком ❄️. Вдень прогнозують невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень 3 – 5° тепла.

Нагадаємо, нерозлучні друзі – мопс Жорік та кіт Кузя – знайшли родину. Тварин, яких вивезли із Краматорська, всиновила жінка з Харкова.