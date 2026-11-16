Купол за 40 млн і нові сітки: Синєгубов – про захист Харкова від FPV-дронів

На Харківщині продовжують посилювати захист від FPV. Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції розповів про результати запровадження антидронового купола, а також поділився, скільки сіток вже встановили в регіоні.

“З приводу антидронових сіток. Окружну вже фактично почали облаштовувати, ми спрямували туди близько 10 млн грн, далі будемо продовжувати. Є вже пропозиції від військових щодо закриття інших напрямків в Харкові, по прикладу Харківського шосе, який закрили ми разом з нашими військовими. Є пропозиції щодо Салтівського шосе тощо. Тут ми будемо радитися із позицією мерії Харкова”, – сказав Синєгубов.

За його даними, наразі в регіоні встановлено 70% від запланованого обсягу антидронових сіток — це майже 1000 км.

“Однак ці 70%, якщо брати на серпень-місяць, ті плани, які в нас були, то ми вже перевиконали його. Бо кілометри і напрямки додаються щодня. І запити є щодня. Наприклад, щодо сміттєзвалища на Дергачівському напрямку. Так само у нас кажуть, що потрібно закривати, бо б’ються сміттєвози. Ми це розуміємо, що це потрібно робити, тому що це інфраструктура і це важливий напрямок для міста Харкова. Плюс окружна дорога, маємо її закрити повністю вже. І зі східного напрямку, і з західного напрямку, вже ви фактично можете спостерігати, що ми вже це робимо, як було анонсовано кілька тижнів тому. Щодо Харкова і вулиць Харкова, це, ви розумієте, питання трохи не до нас. Ми підставили плече щодо Харківського шосе, далі у нас є пропозиції від військових самих щодо Салтівського шосе. Ми будемо активно спілкуватися з мерією. Можливо, розглядати питання на Раді оборони. Однак перш за все питання у фінансуванні”, – зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов також розповів, які результати дає антидроновий купол, який, за його словами, обійшовся приблизно у 40 млн грн.

“Частина вже працює антидронового покриття по місту Харкову, на півночі території. Він показує себе дуже позитивно, ми бачимо за кількістю ліквідованих цілей. Подекуди, звичайно, цілі падають і в самому місті Харків, однак все одно неприцільно, і це дуже важливо для нас. За тиждень, ми підбили підсумок, було ліквідовано більше ніж 400 цілей над Харковом і територією нашої області. Подекуди ця цифра сягала 800. 800 фактично цілей ворожих не дісталися до наших цивільних людей, об’єктів, інфраструктури”, – підкреслив Синєгубов.

У планах – масштабувати цей проєкт, однак питання є у фінансуванні.