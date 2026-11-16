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«Щоб бути підготовленими» – ОВА про кругову оборону Харкова й інших міст

Оригінально 14:20   16.11.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
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«Щоб бути підготовленими» – ОВА про кругову оборону Харкова й інших міст

На Харківщині продовжують посилювати кругову оборону Харкова та інших населених пунктів області, зокрема Лозової, Чугуєва, Ізюма та Балаклії. Для цього за кошти обласного бюджету закуповують будівельну техніку та матеріали.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції 16 листопада, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

“Державне фінансування на цей напрямок наразі не передбачається. Роботи виконуються нашими військовими, забезпечуємо, в тому числі, підтримку їх, відповідно, будівельними матеріалами і будівельною технікою, яку так само закуповуємо за кошти обласного бюджету. Ці роботи лише будемо продовжувати, щоб бути максимально підготовленими”, – сказав Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують посилювати кругову оборону Харкова та інших населених пунктів області, зокрема Лозової, Чугуєва, Ізюма та Балаклії.".