Live
  • Пн 16.11.2026
  • Харків  +1°С
  • USD 45.43
  • EUR 50.22

Дев’ять постраждалих за добу в Харківській області через удари РФ

Події 08:54   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Дев’ять постраждалих за добу в Харківській області через удари РФ

Дев’ять людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень чоловіки 59 і 48 років та 55-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 47-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Пісочин поранено 74-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес чоловіки 47 і 50 років та 47-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Читайте також: Де атакували росіяни на Харківщині, розповіли у Генштабі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

15.11.2026
Майора поліції вбив ворожий безпілотник у Боровій
15.11.2026
“Є інформація від розвідки”: Зеленський попередив про підготовку РФ до атак
15.11.2026
FPV на оптоволокні долетіли вдень до Харкова (фото)
16.11.2026
Новини Харкова 16 листопада 2026 року – головне за день
16.11.2026
Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію

Популярно

Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію
Аварійні відключення на Харківщині: людей просять економити електроенергію
16.11.2026, 09:15
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2023, 06:00
Сьогодні 16 листопада 2026: який день в історії
Сьогодні 16 листопада 2026: який день в історії
16.11.2026, 06:00
Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки
Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки
16.11.2026, 07:08
Новини Харкова 16 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 16 листопада 2026 року – головне за день
16.11.2026, 07:15
РФ просунулась у районі Куп’янська: у DeepState оновили карти
РФ просунулась у районі Куп’янська: у DeepState оновили карти
16.11.2026, 07:32


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дев’ять постраждалих за добу в Харківській області через удари РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 08:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".