Дев’ять постраждалих за добу в Харківській області через удари РФ

Дев’ять людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень чоловіки 59 і 48 років та 55-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 47-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Пісочин поранено 74-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес чоловіки 47 і 50 років та 47-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

чотири БпЛА типу «молния»;

сім fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.