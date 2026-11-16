Дев’ять постраждалих за добу в Харківській області через удари РФ
Дев’ять людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків зазнали поранень чоловіки 59 і 48 років та 55-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 47-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Пісочин поранено 74-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес чоловіки 47 і 50 років та 47-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- чотири БпЛА типу «молния»;
- сім fpv-дронів;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.