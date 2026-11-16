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Девять пострадавших за сутки в Харьковской области из-за ударов РФ

Происшествия 08:54   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Девять пострадавших за сутки в Харьковской области из-за ударов РФ

Девять человек пострадали на Харьковщине в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения мужчины 59 и 48 лет и 55-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 47-летняя женщина и 60-летний мужчина; в пос. Песочин ранен 74-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс мужчины 47 и 50 лет и 47-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • четыре КАБа;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 33 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 08:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять человек пострадали на Харьковщине в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".