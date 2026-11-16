Девять пострадавших за сутки в Харьковской области из-за ударов РФ
Девять человек пострадали на Харьковщине в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получили ранения мужчины 59 и 48 лет и 55-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 47-летняя женщина и 60-летний мужчина; в пос. Песочин ранен 74-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс мужчины 47 и 50 лет и 47-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре КАБа;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- семь fpv-дронов;
- 33 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.