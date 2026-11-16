Где атаковали россияне на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было пять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Избицкого, Зыбиного и Охримовки.

На Купянском – боев не зафиксировали.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Вчера противник нанес 94 авиационных ударов, во время которых сбросил 282 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7429 дронов-камикадзе и совершили 2337 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 18 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.