Live
  • Пн 16.11.2026
  • Харьков  +1°С
  • USD 45.43
  • EUR 50.22

Где атаковали россияне на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:10   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Где атаковали россияне на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было пять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Избицкого, Зыбиного и Охримовки.

На Купянском – боев не зафиксировали.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Вчера противник нанес 94 авиационных ударов, во время которых сбросил 282 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7429 дронов-камикадзе и совершили 2337 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 18 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Читайте также: РФ продвинулась в районе Купянска: в DeepState обновили карты

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Новости по теме:

11.11.2026
Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября
15.11.2026
Три боя было за сутки на севере от Харькова – Генштаб
16.11.2026
РФ продвинулась в районе Купянска: в DeepState обновили карты
16.11.2026
Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию
09.11.2026
FPV охотятся на авто и коммунальную технику: как вывозят мусор в Дергачах

Популярно

С какой погоды начнется неделя в Харькове и области, рассказали синоптики
С какой погоды начнется неделя в Харькове и области, рассказали синоптики
15.11.2026, 20:45
Сегодня 16 ноября 2026: какой день в истории
Сегодня 16 ноября 2026: какой день в истории
16.11.2026, 06:00
Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день
16.11.2026, 07:15
«Есть информация от разведки»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к атакам
«Есть информация от разведки»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к атакам
15.11.2026, 21:26
FPV на оптоволокне долетели днем до Харькова (фото)
FPV на оптоволокне долетели днем до Харькова (фото)
15.11.2026, 19:10
Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию
Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию
16.11.2026, 09:15


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где атаковали россияне на Харьковщине, рассказали в Генштабе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было пять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".