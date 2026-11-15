С какой погоды начнется неделя в Харькове и области, рассказали синоптики
Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
Согласно прогнозам синоптиков, ночью ударят морозы, а днем столбики термометров поднимутся до 6-7° тепла. Осадков не прогнозируют.
Так по области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2 – 7° тепла.
В Харькове также сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днем 4 – 6° тепла.
Ветер южный, 5 – 10 м/с.