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С какой погоды начнется неделя в Харькове и области, рассказали синоптики

Погода 20:45   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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С какой погоды начнется неделя в Харькове и области, рассказали синоптики

Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. 

Согласно прогнозам синоптиков, ночью ударят морозы, а днем столбики термометров поднимутся до 6-7° тепла. Осадков не прогнозируют.

Так по области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют.  Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​2 – 7° тепла.

В Харькове также сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днем ​​4 – 6° тепла.

Ветер южный, 5 – 10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. ".