В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты

Об изменениях в движении маршрутов некоторых трамваев в Харькове проинформировали утром 15 ноября в пресс-службе мэрии.

«Движение трамваев на площади Павловской, площади Сергеевской, ул. Полтавский шлях, на участке от ул. Университетская до бул. Гончаровского, приостановлен в связи с прорывом водопровода», – объяснили в мэрии.

Трамваи временно курсируют следующим образом:

№3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская и дальше по основному маршруту;

№5, 6, 30: вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская — площадь Павловская и дальше по основным маршрутам.