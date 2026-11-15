Live
  • Вс 15.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты

Транспорт 09:05   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты Фото: ХГС

Об изменениях в движении маршрутов некоторых трамваев в Харькове проинформировали утром 15 ноября в пресс-службе мэрии.

«Движение трамваев на площади Павловской, площади Сергеевской, ул. Полтавский шлях, на участке от ул. Университетская до бул. Гончаровского, приостановлен в связи с прорывом водопровода», – объяснили в мэрии.

Трамваи временно курсируют следующим образом:

№3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская и дальше по основному маршруту;

№5, 6, 30: вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская — площадь Павловская и дальше по основным маршрутам.

Читайте также: Мост и электроподстанции в РФ атаковали СОУ, в Татарстане пылает предприятие

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Новости по теме:

03.10.2026
Три боеприпаса нашли во время прокладки водопровода под Харьковом
09.11.2026
Трамваи №6 и 8 во вторник изменят маршрут: временная схема
11.11.2026
Два трамвая и пять троллейбусов временно изменят маршруты 12 ноября
04.03.2026
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
04.11.2026
Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать

Популярно

Авария на мосту на Харьковщине: трех человек госпитализировали (фото)
Авария на мосту на Харьковщине: трех человек госпитализировали (фото)
14.11.2026, 19:01
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополнено)
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополнено)
14.11.2026, 15:40
Новости Харькова 15 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 15 ноября 2026 года – главное за день
15.11.2026, 08:53
На трассе Киев — Харьков горит грузовик: движение перекрыли (видео)
На трассе Киев — Харьков горит грузовик: движение перекрыли (видео)
14.11.2026, 21:59
Сегодня 15 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 ноября 2026: какой праздник и день в истории
15.11.2026, 06:00
В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты
В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты
15.11.2026, 09:05


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове прорвало водопровод: трамваи изменили маршруты», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях в движении маршрутов некоторых трамваев в Харькове проинформировали утром 15 ноября в пресс-службе мэрии.".