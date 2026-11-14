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На трассе Киев — Харьков горит грузовик: движение перекрыли (видео)

Происшествия 21:59   14.11.2026
Виктория Яковенко
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На трассе Киев — Харьков горит грузовик: движение перекрыли (видео) Скриншот

Вечером 14 ноября на трассе Киев — Харьков вблизи Яготина перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат, сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

«По предварительной информации, на 115-м километре автодороги водитель грузовика DAF не справился с управлением, столкнулся с отбойником, после чего автомобиль перекинулся и загорелся. На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сказал Ткаченко.

Он призвал водителей учитывать перекрытие дороги и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Видео: Telegram-канал «Київ Інфо»

Напомним, ДТП с тремя пострадавшими произошло на мосту автомобильной дороги Р-51 вблизи села Тарановка. По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Daewoo Lanos не убедился в безопасности маневра, выехал на «встречку» и столкнулся с Kia. Пострадали оба водителя и 6-летняя пассажирка Kia.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 21:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 14 ноября на трассе Киев — Харьков вблизи Яготина перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат, сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.".