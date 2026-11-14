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На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹

Події 21:59   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹 Скриншот

Ввечері 14 листопада на трасі Київ — Харків поблизу Яготина перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат, повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

“За попередньою інформацією, на 115-му кілометрі автодороги водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється”, – написав Ткаченко.

Він закликав водіїв враховувати перекриття дороги та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Відео: телеграм-канал «Київ Інфо»

Нагадаємо, ДТП з трьома постраждалими сталася на мосту автомобільної дороги Р-51 поблизу села Таранівка. За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій Daewoo Lanos не переконався в безпечності маневру, виїхав на “зустрчку” та зіткнувся з Kia. Постраждали обоє водії та 6-річна пасажирка Kia.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 21:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 14 листопада на трасі Київ — Харків поблизу Яготина перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат, повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.".