На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹

Ввечері 14 листопада на трасі Київ — Харків поблизу Яготина перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат, повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

“За попередньою інформацією, на 115-му кілометрі автодороги водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється”, – написав Ткаченко.

Він закликав водіїв враховувати перекриття дороги та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Відео: телеграм-канал «Київ Інфо»

Нагадаємо, ДТП з трьома постраждалими сталася на мосту автомобільної дороги Р-51 поблизу села Таранівка. За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій Daewoo Lanos не переконався в безпечності маневру, виїхав на “зустрчку” та зіткнувся з Kia. Постраждали обоє водії та 6-річна пасажирка Kia.