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Авто перекинулося на дах на проспекті Аерокосмічному в Харкові (фото/відео)

Події 16:21   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Авто перекинулося на дах на проспекті Аерокосмічному в Харкові (фото/відео) Фото: телеграм-канал «monitor 1654»

Про ДТП в Харкові сьогодні, 14 листопада, стало відомо з соцмереж.

Повідомляється, що на проспекті Аерокосмічному легковик перекинувся на дах. Автівка лежить колесами догори просто на проїжджій частині.

Відео: телеграм-канал “Труха Харків”

За даними телеграм-каналів, відомо про постраждалих. Офіційної інформації від ГУ Нацполіції в Харківській області наразі немає.

ДТП в Харькове
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Нагадаємо, ДТП зі «швидкою» сталася в Харкові 11 листопада. Автівка медиків перекинулася на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе. Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта в коментарі “Суспільному” повідомив: у «швидкій» були водій, медикиня та матір із дитиною. У жінок і дитини забої, водій не постраждав.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 16:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ДТП в Харкові сьогодні, 14 листопада, стало відомо з соцмереж.".