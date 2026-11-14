Авто перекинулося на дах на проспекті Аерокосмічному в Харкові (фото/відео)

Про ДТП в Харкові сьогодні, 14 листопада, стало відомо з соцмереж.

Повідомляється, що на проспекті Аерокосмічному легковик перекинувся на дах. Автівка лежить колесами догори просто на проїжджій частині.

Відео: телеграм-канал “Труха Харків”

За даними телеграм-каналів, відомо про постраждалих. Офіційної інформації від ГУ Нацполіції в Харківській області наразі немає.

Нагадаємо, ДТП зі «швидкою» сталася в Харкові 11 листопада. Автівка медиків перекинулася на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе. Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта в коментарі “Суспільному” повідомив: у «швидкій» були водій, медикиня та матір із дитиною. У жінок і дитини забої, водій не постраждав.