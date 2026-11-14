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СБУ уразила “серце російської нафтової галузі”: подробиці (відео)

Світ 13:03   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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СБУ уразила “серце російської нафтової галузі”: подробиці (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

13 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

“Попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти. ЛВДС “Самара” — один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту”, – розповіли в Службі безпеки України.

На території об’єкта спалахнула пожежа – горіли декілька резервуарів з нафтою, зазначили у Генштабі ЗСУ.

“Ця станція —  серце російської нафтової галузі. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б’є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України”, – підкреслили у Генштабі.

Відео: Exilenova+

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 13:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.".