СБУ уразила “серце російської нафтової галузі”: подробиці (відео)

13 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

“Попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти. ЛВДС “Самара” — один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту”, – розповіли в Службі безпеки України.

На території об’єкта спалахнула пожежа – горіли декілька резервуарів з нафтою, зазначили у Генштабі ЗСУ.

“Ця станція — серце російської нафтової галузі. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б’є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України”, – підкреслили у Генштабі.

Відео: Exilenova+