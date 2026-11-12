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Дві атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині – де точилися бої

Україна 08:05   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Дві атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині – де точилися бої Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було два бої, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували двічі біля Стариці та Малої Вовчої.

На Куп’янському – боєзіткнень не зафіксували.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Учора противник завдав 84 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7137 дронів-камікадзе та здійснили 2371 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них дев’ять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було два бої, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".