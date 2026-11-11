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Сказ тварин: які райони Харкова та області найбільш небезпечні

Записано 19:35   11.11.2026
Тетяна Литвіна
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Сказ тварин: які райони Харкова та області найбільш небезпечні Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Понад 2000 людей на Харківщині змушені були проходити лікування через укус скажених тварин в 2026 році. Найчастіше переносниками хвороби були коти, а ось у самому Харкові хворим на сказ виявився кажан. 

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, з початку року на Харківщині сказ був зареєстрований у 21 кішки. Собаки захворювали майже вдвічі рідше – 13 випадків. Також захворювання виявили у трьох лисиць, кажана, єнотоподібного собаки та свійської худоби.

Загалом за допомогою до медиків звернулося 3988 осіб. Антирабічне лікування призначили 2142 людям, завершили повний курс щеплень 1593 особи.

Зорієнтуватися, куди звертатися після укусу, подряпини чи небезпечного контакту з твариною, створено інтерактивний дашборд. На ньому можна побачити, де на Харківщині зафіксували випадки сказу тварин, скільки людей зверталися через контакти з тваринами, а також де розташовані пункти антирабічної допомоги.

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Нагадаємо, у Люботинській громаді сказ виявили одразу у двох домашніх котів. Обидві тварини загинули. Інші домашні улюбленці проходять антирабічну терапію.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 19:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2000 людей на Харківщині змушені були проходити лікування через укус скажених тварин в 2026 році. Найчастіше переносниками хвороби були коти. ".