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Волонтер харківської організації Джессі Адамс загинув під час евакуації тварин

Події 20:46   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Волонтер харківської організації Джессі Адамс загинув під час евакуації тварин

Волонтер організації “Спасіння тварин Харків” Джессі Адамс евакуював тварин із Краматорська, коли ворожий FPV-дрон атакував евакуаційну машину. Джессі отримав тяжкі травми та помер у лікарні.

Трагедія сталася 25 жовтня, повідомили у “Спасінні тварин Харків” (Animal Rescue Kharkiv)

Колеги розповіли, що FPV-дрон ударив по машині, в яку щойно завантажили врятованих тварин. Дрон влучив прямо у лобове скло. Джессі отримав тяжкі травми, і його негайно доправили до місцевої лікарні. Лікарі провели реанімаційні заходи та екстрену операцію, але врятувати його життя не вдалося.

удар по евакуаційній машині

Джессі Адамс – засновник канадської організації RainCoast Dog Rescue Society. Він приєднався до команди “Порятунок тварин Харків” та разом із харківськими рятувальниками виїжджав до прифронтових населених пунктів, щоб рятувати тварин та допомагати людям.

загинув волонтер Джессі Адамс

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Нагадаємо, волонтери регулярно стають цілями FPV-дронів у прифронтових населених пунктах Харківщини. Так, у Золочеві окупанти вдарили автомобілем благодійної організації під час роздачі гуманітарної допомоги. На щастя обійшлося без постраждалих.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтер організації “Спасіння тварин Харків” Джессі Адамс евакуював тварин із Краматорська, коли ворожий FPV-дрон атакував евакуаційну машину.".