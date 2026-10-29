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Пропонувала допомогу: прибиральниця шпигувала за військовими у Харкові

Події 19:44   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Пропонувала допомогу: прибиральниця шпигувала за військовими у Харкові

15 років ув’язнення отримала 65-річна мешканка Харкова. Слідство встановило, що вона шпигувала за воїнами Сил оборони під виглядом прибиральниці, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Шпигунка збирала дані про виробництво безпілотників та тренувальний центр українських військових; підтверджувала ракетні удари щодо цих об’єктів; фотографувала та передавала інформацію про переміщення військової техніки, кажуть правоохоронці.

У СБУ розповіли, що для цього харків’янка пропонувала військовим допомогу у побуті за «символічну» плату. Зокрема, прибирала у будинках, де тимчасово проживали воїни. У такий спосіб жінка намагалася втертися у довіру до українських захисників, підтримуючи з ними довірчі розмови, щоб випитати потрібну інформацію.

Потім вона виходила на місцевість і перевіряла зібрані розвіддані. Якщо вони підтверджувалися – фіксувала на камеру телефона потрібні об’єкти.

Співробітники СБУ затримали її «на гарячому», коли зловмисниця проводила дорозвідку біля будівлі Сил оборони у Харкові у жовтні 2024 року.

“У поле зору рашистів вона потрапила при пошуку «швидких» заробітків у профільних Телеграм-каналах. Після вербування зловмисниця перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби, особу якого встановлено СБУ. При обшуках у затриманої вилучено смартфон, в якому вона накопичувала скріншоти гугл-карт з позначками об’єктів оборонців Харкова для передачі ворогу”, – кажуть в СБУ.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вона отримала 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, 15 років у в’язниці проведе харків’янин, якого завербували окупанти. Правоохоронці довели, що він коригував обстріл міста. Його викрили у липні 2025-го.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років ув’язнення отримала 65-річна мешканка Харкова. Слідство встановило, що вона шпигувала за воїнами Сил оборони під виглядом прибиральниці.".