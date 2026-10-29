Дефіцит медиків у Харкові досяг 40–60%: чому так відбувається

Дефіцит медичного персоналу в окремих лікарнях Харкова вже сягає від 40% до 60%. Брак фахівців виник через вимушену міграцію, постійну небезпеку та фізичне й психологічне виснаження медиків.

Про це директор міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17 Дмитро Черепов розповів під час міжрегіонального круглого столу «Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях».

За його словами, жодне сучасне обладнання чи підземні операційні не зможуть замінити кваліфікованого лікаря.

«Жодне сучасне обладнання не може замінити кваліфікованого лікаря. Через вимушену міграцію, постійну небезпеку, фізичне і психологічне виснаження ми втрачаємо фахівців. Особливо відчутний дефіцит лікарів-анестезіологів, лікарів-хірургів, операційних медичних сестер, молодших медичних сестер, а особливо тих, хто працює добу на троє. За наявними оцінками, в окремих медичних закладах Харкова дефіцит персоналу вже сягає від 40 до 60%. І для пацієнтів це означає додаткові ризики: довше очікування медичної допомоги, більше навантаження на лікарів та ймовірність, що необхідне лікування не буде надано вчасно», — повідомив Черепов.

Ситуація ускладнюється тим, що до міста приїжджають люди з ще більш небезпечних прифронтових територій, а серед тих, хто залишається, висока частка людей похилого віку, осіб з інвалідністю та пацієнтів із важкими хронічними недугами.

«Вони потребують постійної медичної допомоги, тривалого лікування, реабілітації, нерідко і паліативного догляду. Тобто навантаження на медичну систему зростає, а людей, які мають забезпечувати її роботу, стає менше», — підкреслив директор лікарні.