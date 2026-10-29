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Дефицит медиков в Харькове достиг 40–60%: почему так происходит

Здоровье 20:20   29.10.2026
Елена Нагорная
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Дефицит медиков в Харькове достиг 40–60%: почему так происходит

Дефицит медицинского персонала в отдельных больницах Харькова уже достигает от 40% до 60%. Нехватка специалистов возникла из-за вынужденной миграции, постоянной опасности и физического и психологического истощения медиков.

Об этом директор городской клинической многопрофильной больницы № 17 Дмитрий Черепов рассказал в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях».

«Ни одно современное оборудование не может заменить квалифицированного врача. Из-за вынужденной миграции, постоянной опасности, физического и психологического истощения мы теряем специалистов. Особенно ощутим дефицит врачей-анестезиологов, врачей-хирургов, операционных медицинских сестер, младших медицинских сестер, а особенно тех, кто работает сутки через трое. По имеющимся оценкам, в отдельных медицинских учреждениях Харькова дефицит персонала уже достигает от 40 до 60%. И для пациентов это означает дополнительные риски: более длительное ожидание медицинской помощи, большая нагрузка на врачей и вероятность, что необходимое лечение не будет предоставлено вовремя», — сообщил Черепов.

Ситуация осложняется тем, что в город приезжают люди с еще более опасных прифронтовых территорий, а среди тех, кто остается, высока доля пожилых, лиц с инвалидностью и пациентов с тяжелыми хроническими болезнями.

«Они требуют постоянной медицинской помощи, длительного лечения, реабилитации, нередко и паллиативного ухода. То есть нагрузка на медицинскую систему растет, а людей, которые должны обеспечивать ее работу, становится меньше», — подчеркнул директор больницы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефицит медицинского персонала в отдельных больницах Харькова уже достигает от 40% до 60%.".