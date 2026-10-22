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Снижение НДС на лекарства и аптеки в метро: в Харькове разработали план

Здоровье 17:38   22.10.2026
Елена Нагорная
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Снижение НДС на лекарства и аптеки в метро: в Харькове разработали план

Снижение НДС на лекарства с 7% до 5%, выделение дополнительных 1,6 миллиарда гривен из госбюджета на медицинские проекты, введение ежемесячных доплат и социальных гарантий для медиков, а также создание подземных больниц и аптек в укрытиях. Об этом идет речь в резолюции, сформированной в Харькове.

Провозгласили резолюцию в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях». Документ предлагает решение главных проблем — от дефицита кадров до защиты инфраструктуры и поддержки аптечных сетей.

В частности, инициатива предусматривает снижение налоговой нагрузки на лекарства. Как сообщил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов, соответствующий проект закона уже подали в Верховную Раду.

«Мы предлагаем уменьшить НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с нынешних 7% до 5%», — отметил Терехов.

Также в документе акцентируют на расширении программ компенсации стоимости лекарств и сохранении аптек в прифронтовых населенных пунктах, которые работают под обстрелами.

Еще один блок — финансирование медучреждений. В резолюции настаивают: прифронтовые больницы нельзя финансировать по тем же нормативам, что и учреждения в тыловых областях, ведь они тратят огромные ресурсы на генераторы, топливо, автономное водоснабжение и укрытия.

«Сегодня невозможно сравнить, пусть меня простят, медицинские учреждения во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке или Ровно и медицинские учреждения в прифронтовых городах и громадах. И невозможно сегодня сделать такой подход, что мы будем финансировать всех одинаково. Поэтому здесь очень важно, чтобы было наработано отдельное направление по государственному финансированию, защите медицинской инфраструктуры, резервному электро-, тепло- и водоснабжению. Наше предложение к государственному бюджету 2027 года — Ассоциация предложила дополнительно направить около 1,6 миллиарда на реализацию медицинских проектов в прифронтовых регионах», — подчеркнул мэр.

Кроме этого, для прифронтовых зон предлагают упростить правила и разрешить строить подземные операционные, реанимации и хосписы, а также открывать аптечные пункты в укрытиях, метрополитене и подземных медицинских комплексах (с площадью от 18 квадратных метров).

А чтобы удержать медиков в регионах, где нехватка кадров достигает 40–60%, предлагают ввести мотивационные выплаты, сохранить бронирование и предоставить социальные льготы.

«Это и доплата за риски, страхование жизни и здоровья, компенсация в случае ранения или утраты трудоспособности, дополнительные жилищные и социальные гарантии, а также льготное исчисление страхового стажа», — подытожил Терехов.

Сформированную резолюцию вместе с рекомендациями планируют в ближайшее время направить в Кабмин, профильный и бюджетный комитеты Верховной Рады, Минздрав, НСЗУ и областные военные администрации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 17:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документ предлагает решение главных проблем прифронтовой медицины — от дефицита кадров до защиты инфраструктуры и поддержки аптечных сетей.".