В Харькове реорганизовали еще одну больницу

Центр протезирования и реабилитации в Харькове присоединили к Областной клинической больнице. Такое решение приняли сегодня, 22 октября, депутаты на сессии областного совета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как объяснил Синегубов, цель реорганизации — создать на базе ОКЛ единый региональный центр высокоспециализированной помощи и комплексной, в частности, длительной, реабилитации пациентов с тяжелыми травмами и сложными функциональными нарушениями.

«Речь идет о лечении, протезировании, физической и психологической реабилитации жителей области и ветеранов, которые получили тяжелые ранения в результате действий российских оккупантов. Объединение заведений позволит скоординировать все этапы помощи, наладить работу мультидисциплинарных команд, обеспечить индивидуальное планирование реабилитации и дальнейшее медицинское сопровождение», — сказал Синегубов.

Напомним, в Харькове в результате российской агрессии получили повреждения 44 коммунальных медицинских учреждения из 49, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Главными вызовами для города остаются быстрое восстановление работы медучреждений и сохранение врачебного персонала