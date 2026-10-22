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В Харькове реорганизовали еще одну больницу

Записано 17:15   22.10.2026
Татьяна Литвина
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В Харькове реорганизовали еще одну больницу Фото: life.pravda.com.ua

Центр протезирования и реабилитации в Харькове присоединили к Областной клинической больнице. Такое решение приняли сегодня, 22 октября, депутаты на сессии областного совета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как объяснил Синегубов, цель реорганизации — создать на базе ОКЛ единый региональный центр высокоспециализированной помощи и комплексной, в частности, длительной, реабилитации пациентов с тяжелыми травмами и сложными функциональными нарушениями.

«Речь идет о лечении, протезировании, физической и психологической реабилитации жителей области и ветеранов, которые получили тяжелые ранения в результате действий российских оккупантов. Объединение заведений позволит скоординировать все этапы помощи, наладить работу мультидисциплинарных команд, обеспечить индивидуальное планирование реабилитации и дальнейшее медицинское сопровождение», — сказал Синегубов.

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Напомним, в Харькове в результате российской агрессии получили повреждения 44 коммунальных медицинских учреждения из 49, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Главными вызовами для города остаются быстрое восстановление работы медучреждений и сохранение врачебного персонала

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 17:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр протезирования и реабилитации в Харькове присоединили к Областной клинической больнице. Такое решение принял сегодня, 22 октября, облсовет.".