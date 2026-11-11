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Штрафы вместо помощи: мэр с Харьковщины призвал Кабмин поддержать больницы

Здоровье 19:15   11.11.2026
Елена Нагорная
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Штрафы вместо помощи: мэр с Харьковщины призвал Кабмин поддержать больницы

Отменить штрафные коэффициенты для прифронтовых больниц за «сверхнормативных» пациентов и, наоборот, ввести повышенное финансирование, учитывающее работу под обстрелами, расходы на генераторы и риски для медиков — призвал Кабмин Богодуховский городской голова Владимир Белый.

Об этом он сказал в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях». По словам Белого, до полномасштабной войны в громаде проживали 36 тысяч человек (половина — в самом Богодухове). С начала вторжения РФ она приняла более 18 тысяч переселенцев — преимущественно из приграничной Золочевщины, Сумской области и Северной Салтовки в Харькове. При этом из 19 приграничных населенных пунктов самой громады объявлена эвакуация, оттуда выехали 90% жителей.

Сегодня городская семиэтажная больница и четырехэтажная поликлиника работают под значительной нагрузкой, но сталкиваются с кадровым кризисом.

«В учреждениях здравоохранения Богодуховской громады существует дефицит врачебного персонала, достигающий 45%. Наиболее остро не хватает семейных врачей, анестезиологов, неврологов, рентгенологов, терапевтов. Кроме того, 30% имеющегося персонала — предпенсионного и пенсионного возраста. Дефицит врачебных кадров в стационаре покрывается за счет внешних совместительств и наличием по две врачебные специализации у местных врачей», — рассказал Белый.

Ситуацию осложняет уничтожение градообразующих предприятий города, из-за чего громада потеряла значительную часть доходов, продолжил городской голова.

«Например, ООО «Богодуховское ХПП», которое разбомблено и прекратило свое существование, ООО «Богодуховский молокозавод» — то же самое. Это привело к значительному уменьшению доходов громады. Поэтому мы не имеем возможности дофинансировать заработную плату медицинским работникам. Громада дофинансирует больнице закупку лекарственных средств, продуктов питания, дизельного топлива, генераторов, бензина и прочего», — рассказал Белый.

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Мэр подчеркнул, что горсовет в 2026 году выделил на поддержку медиков 16,4 миллиона гривен и разрабатывает программу местных стимулов на 2027–2028 годы. Но, по его словам, отдельной проблемой стали новые корректирующие коэффициенты НСЗУ, введенные постановлением Кабмина от 31 декабря 2025 года №1808 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2026 году».

«Богодуховская больница в 2026 году потеряла только на амбулаторном пакете 10 миллионов гривен. Но услуги в 2025 году на эти средства были оказаны. С апреля 2026 года медики не получают повышенную заработную плату, на которую они имеют право как работники на прифронтовой территории. Последствия — увольнение молодых специалистов и других врачей. Уволились восемь врачей, это 12% от количества врачей», — пояснил Белый.

Мэр также обратил внимание на систему штрафов со стороны НСЗУ из-за временного отсутствия медицинского персонала в штате, когда услуга на самом деле оказывается за счет совместительства. Например, из-за отсутствия одного из четырех терапевтов за восемь дней с учреждения сняли 268 тысяч гривен за весь пакет.

«Какое предложение? Кабинету министров Украины пересмотреть корректирующие коэффициенты финансирования через НСЗУ для прифронтовых территорий и снять уменьшающие корректирующие коэффициенты при увеличении количества заключенных деклараций на одного семейного врача прифронтовых территорий», — резюмировал городской голова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отменить штрафные коэффициенты для прифронтовых больниц за «сверхнормативных» пациентов призвал мэр Богодухова.".