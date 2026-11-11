Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополняется)

Около 15:20 в Харькове был слышен взрыв. Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе. Два человека погибли.

Дополнено в 15:58. Еще один человек пострадал в Салтовском районе, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:48. Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что из-за обстрела Салтовского района повреждено остекление окон многоквартирного дома.

Дополнено в 15:45. Уже известно о двух погибших из-за удара по Салтовскому району. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:39. Один человек погиб в результате удара БпЛА по Салтовскому району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

15:24. О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Затем он уточнил, что на месте удара пожар — горит авто. Сейчас информации о пострадавших нет.

Отметим, что об опасности горожан не предупреждали мониторинговые каналы. Сразу после взрыва Telegram-канал «TLk News» призвал жителей быть в укрытиях.

Напомним, 11 ноября утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. В результате ударов возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие постройки, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным спасателей, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.