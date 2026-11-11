Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополняется)

Происшествия 15:58   11.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополняется) Иллюстративное фото

Около 15:20 в Харькове был слышен взрыв. Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе. Два человека погибли. 

Дополнено в 15:58. Еще один человек пострадал в Салтовском районе, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:48. Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что из-за обстрела Салтовского района повреждено остекление окон многоквартирного дома.

Дополнено в 15:45. Уже известно о двух погибших из-за удара по Салтовскому району. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:39. Один человек погиб в результате удара БпЛА по Салтовскому району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

15:24. О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Затем он уточнил, что на месте удара пожар — горит авто. Сейчас информации о пострадавших нет.

Отметим, что об опасности горожан не предупреждали мониторинговые каналы. Сразу после взрыва Telegram-канал «TLk News» призвал жителей быть в укрытиях.

Напомним, 11 ноября утром и днем ​​враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Попадания зафиксировали в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города. В результате ударов возникли три очага пожаров. Горели легковые автомобили, облицовка здания станции технического обслуживания и другие постройки, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным спасателей, из-за вражеских ударов пострадали пять человек.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
Дроны атаковали Харьков: горят предприятие и авто (дополнено)
11.11.2026, 14:03
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
Фото с мест ночных ударов в Харькове показала мэрия: работают коммунальщики
11.11.2026, 09:16
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
11.11.2026, 13:14
Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами – детали
Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами – детали
11.11.2026, 07:13
В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавшая (фото/видео)
В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавшая (фото/видео)
11.11.2026, 09:04
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
11.11.2026, 16:02

Новости по теме:

11.11.2026
«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком
11.11.2026
Почему дорожает молоко: фермер с Харьковщины — о дефиците и закрытии бизнеса
11.11.2026
Последствия ночной атаки на Салтовке уже устранили коммунальщики (фото)
11.11.2026
Старые, советские ковры собирают в Харькове: как это поможет животным
11.11.2026
Пожары, пострадали пять человек: фото последствий атак на Харьков 11 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по Салтовке, горит авто, погибшие (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 15:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:20 в Харькове был слышен взрыв. Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе.".