Ребенок потерялся в метро в Харькове: чем завершились поиски мальчика

Копы разыскали 12-летнего мальчика, пропавшего вблизи станции метро в Харькове.

«Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию от матери после того, как мальчик потерялся в подземном переходе станции метро. На его поиски сразу сориентировали полицейские наряды», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители оперативно установили местонахождение ребенка. Мальчика нашли на детской площадке возле станции метро «Победа».

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские передали ребенка матери, а также провели с семьей профилактическую беседу.

Напомним, в Харькове копы разыскивали подростка. Об исчезновении парня 9 ноября рассказала его мать. Она уточнила, что сын может находиться на территории Слободского района. Ранее подобные ситуации уже происходили. Правоохранители обнаружили парня на одной из улиц города возле магазина.