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Ребенок потерялся в метро в Харькове: чем завершились поиски мальчика

Общество 13:37   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Ребенок потерялся в метро в Харькове: чем завершились поиски мальчика

Копы разыскали 12-летнего мальчика, пропавшего вблизи станции метро в Харькове.

«Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию от матери после того, как мальчик потерялся в подземном переходе станции метро. На его поиски сразу сориентировали полицейские наряды», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители оперативно установили местонахождение ребенка. Мальчика нашли на детской площадке возле станции метро «Победа».

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские передали ребенка матери, а также провели с семьей профилактическую беседу.

Напомним, в Харькове копы разыскивали подростка. Об исчезновении парня 9 ноября рассказала его мать. Она уточнила, что сын может находиться на территории Слободского района. Ранее подобные ситуации уже происходили. Правоохранители обнаружили парня на одной из улиц города возле магазина.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 13:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы разыскали 12-летнего мальчика, пропавшего вблизи станции метро в Харькове.".