Сегодня 8 ноября 2026: какой праздник и день в истории

8 ноября в Украине – День десантно-штурмовых войск. Сегодня также – День виноградарей, виноделов и садоводов. В этот день 2017 года торжественно открыли музей «Лувр Абу-Даби». В 1997-м открыли первый в Украине памятник «Жертвам коммунистических преступлений». В 1923-м начался Пивной путч в зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене, а в 1939-м там же произошло покушение на Гитлера. В 1895-м Рентген открыл X-лучи. В 1877-м родился полковник легиона Украинских сечевых стрельцов и политик ЗУНР Дмитрий Витовский. В 1519-м Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. В 1520-м началась «Стокгольмская кровавая баня».

Праздники и памятные даты 8 ноября

8 ноября в Украине – День десантно-штурмовых войск.

Во второе воскресенье ноября в Украине отмечают День виноградарей, виноделов и садоводов. Это также Сиротское воскресенье. В мире – Европейский день винного туризма и Международный день скороговорок.

Также сегодня: Всемирный день урбанизма, Международный день радиологии, Всемирный день без Wi-Fi, День человека, считающегося неспособным к учебе, День солидарности с интерсекс-людьми, Всемирный день пианиста, День «Приготовьте что-то смелое и остренькое», Международный день каламбуров.

8 ноября в истории

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. Подробнее.

8 ноября 1520 года началась «Стокгольмская кровавая баня» — массовая казнь, которую король Кристиан II устроил бывшим противникам, несмотря на обещанную амнистию. Подробнее.

8 ноября 1877 года родился украинский политик и военный Дмитрий Витовский. Подробнее.

8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Подробнее.

8 ноября 1923 года в пивном зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене начался Пивной путч – первая, неудачная, попытка Гитлера и его партии НСДАП захватить власть в Германии. Подробнее.

8 ноября 1939 года немецкий столяр Иоганн Георг Эльзер совершил покушение на Адольфа Гитлера – взорвал ту самую пивную «Бюргербройкеллер», где начался Пивной путч. Подробнее.

8 ноября 1997 года открыли первый в Украине памятник «Жертвам коммунистических преступлений». Подробнее.

8 ноября 2017 года торжественно открыли музей «Лувр Абу-Даби». В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний кронпринц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Для посетителей музей стал доступен 11 ноября. Сайт «классического» французского Лувра называет это результатом «беспрецедентного партнерства» и так описывает музейный комплекс: «Это крупнейший культурный проект Франции за рубежом. Его успех базируется на трех составляющих: поразительной архитектуре, богатстве постоянной коллекции (благодаря экспозициям, предоставленным Лувром и другими французскими музеями) и качеству временных выставок».

Постоянная коллекция музея состоит из около 700 произведений (и групп произведений) искусства изо всех периодов и цивилизаций (от доисторических времен до современности). Также музей ежегодно получает 300 произведений взаймы от музеев-партнеров (100 из них предоставляет парижский Лувр).

Кроме коллекций, туристов привлекает и сама архитектура музея. Его проектировал лауреат Притцкеровской архитектурной премии Жан Нувель. Изюминкой здания является купол со сложным геометрическим узором, состоящий из 7850 звезд, повторяющихся под разными углами в восьми слоях. Это создает необычное освещение внутри – «дождь света». Лувр Абу-Даби расположен на острове Саадият, он окружен водой. Добраться до музея можно как по морю, так и по суше.

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Церковный праздник 8 ноября

8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день красная заря, то начнутся затяжные холода.

Если 8 ноября потепление, то зима будет с оттепелями.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – большой риск пораниться.

Нельзя завидовать и жаловаться на судьбу.