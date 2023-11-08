Сегодня 8 ноября: какой праздник и день в истории

8 ноября 1877 года родился полковник легиона Украинских сечевых стрельцов и политик ЗУНР Дмитрий Витовский. В 1895 году Рентген открыл X-лучи. В 1923-м начался Пивной путч в зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене, а в 1939-м там же произошло покушение на Гитлера.

Праздники и памятные даты 8 ноября

8 ноября – Международный день радиологии (или День рентгеновских лучей), а также – Всемирный день урбанизма.

Кроме того, в мире: День человека, которого считают неспособным к обучению, Всемирный день без Wi-Fi, Международный день патологии, День солидарности с интерсекс-людьми (или День памяти интерсексуалов) и Всемирный день пианиста.

8 ноября в истории

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. Он явился к вождю ацтеков Монтесуме II с солидной армией. И Монтесума принял незваных гостей мирно.

Однако позже подручные Кортеса напали на Монтесуму и в дальнейшем руководили из-за его спины. Это привело к народному восстанию и убийству вождя толпой. В дальнейшем захватчики разрушили Теночтитлан, а на развалинах старинного города основали Мехико – будущую столицу Мексики.

8 ноября 1877 года родился украинский политик и военный Дмитрий Витовский.

Он был полковником Украинских сечевых стрельцов и Украинской галицкой армии, а также госсекретарем военных дел ЗУНР. У Витовского было юридическое образование и опыт службы в австрийском войске. Курень УСС он возглавил с начала Первой мировой войны. В апреле 1918-го вместе с австрийскими войсками прибыл на территорию УНР – в современное Запорожье. Там принимал участие в создании украинских школ и газеты «Сич». С распадом Австро-Венгерской империи возглавил Центральный военный комитет во Львове. Был организатором «Листопадового чину», а в дальнейшем стал военным министром (госсекретарем) в ЗУНР. Погиб в автокатастрофе – возвращаясь в Украину с мирной конференции в Париже весной 1919 года.

8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи.

В то время изобретатель был руководителем физического института Вюрцбургского университета. Он имел привычку допоздна засиживаться в лаборатории. В очередной раз, когда его помощники уже ушли домой, Рентген заметил, что фотоматериалы, лежавшие рядом с трубкой Гитторфа и упакованные в светонепроницаемую бумагу, оказались засвеченными после проявления. Он не списал это на случай, а решил найти причину и начал серию экспериментов. Во время исследований Рентген обнаружил, что от вакуумных трубок исходят невидимые лучи, которые смогли пронизать черную упаковку и заставили светиться флуоресцирующие вещества. Тогда он начал размещать между трубкой и ширмой предметы из различных материалов, и отметил, что каждый из них обнаруженные лучи пронизывают по-разному. Среди прочего он проэксперементировал и с человеческим телом – «сфотографировал» с помощью невидимых лучей свою руку. Это был первый снимок, который впоследствии назовут рентгеновским. Свои исследования Рентген проводил в одиночестве, никому из коллег не сообщая об открытиях. Так прошло семь недель. И только 28 декабря он впервые выступил с информацией об открытии перед Вюрцбургским физико-медицинским обществом. Обнаруженные лучи ученый назвал «Х-лучами». Вскоре это открытие стали применять в медицине для диагностирования переломов. Кстати, Рентген не патентовал открытие, считая, что оно должно принадлежать всем.

8 ноября 1923 года в пивном зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене начался Пивной путч – первая, неудачная, попытка Гитлера и его партии НСДАП захватить власть в Германии.

На тот момент центральные власти в Германии были откровенно слабы, в стране возникали беспорядки и протестные акции, вызванные экономическим кризисом и французской оккупацией Рура. Уже 2 сентября на митинге в Нюрнберге «Немецкое общество борьбы» (объединение НСДАП и штурмовых отрядов Рема) провозгласило целью свержение Веймарской республики и отказ от Версальского договора. В этом Гитлера поддержал авторитетный военный – генерал Эрих Людендорф. 26 сентября недавно назначенный рейхсканслер добился введения чрезвычайного положения в стране. Но правительство Баварии отказалось выполнять распоряжения из Берлина. Там решили ввести собственное чрезвычайное положение, назначив «комиссара земли Бавария» с диктаторскими полномочиями – лидера баварских правых Густава фон Кара. Кроме Кара, к руководству пришли командующий баварскими частями рейсхвера и начальник полиции.

Нацисты в противостоянии руководства Баварии и правительства увидели шанс для осуществления государственного переворота. Гитлер уже представлял себе поход на Берлин – такой, как марш на Рим, приведший к власти в Италии Муссолини. Лидер нацистов предложил руководителям Баварии реализовать совместно подобную акцию. Но те отказались. Так что нацисты пришли к выводу: нужно брать власть в свои руки. Это и привело к Пивному путчу. Он начался вечером 8 ноября 1923 года в пивном зале «Бюргербройкеллер». Там Густав фон Кар произносил речь. Посреди нее Гитлер вышел на сцену, влез на стол и выстрелил из пистолета в потолок. Он заявил, что началась революция, баварское правительство свергнуто, а он лично собирается сформировать временное правительство. Около 500 штурмовиков оцепили помещение и установили снаружи пулеметы.

За сутки, которые мятежники «были у власти», они захватили баварское военное министерство, взяли в заложники представителей городского совета Мюнхена. Но не смогли захватить телеграф и телефонную станцию, откуда власти Баварии связались с Берлином. На следующий день в Мюнхен прибыли войска для подавления путча. К противодействию мятежникам присоединилась местная полиция. А попытка нацистов устроить демонстрацию в свою поддержку закончилась тем, что от пуль полиции погибли 14 путчистов (также были убиты четверо полицейских). На следующий день Гитлера арестовали по обвинению в государственной измене. Геринг и Гесс бежали в Австрию. Участники путча получили разные тюремные сроки. Будущего фюрера приговорили к пяти годам лишения свободы. Но освободили гораздо раньше – всего за 9 месяцев. Находясь в тюрьме, он писал свое программное произведение – «Mein Kampf» («Моя борьба»).

8 ноября 1939 года немецкий столяр Иоганн Георг Эльзер совершил покушение на Адольфа Гитлера – взорвал ту самую пивную «Бюргербройкеллер», где начался Пивной путч. План Эльзера был продуман до деталей и верно реализован. От смерти Гитлера спасло неожиданное изменение в его графике. В дальнейшем на многочисленных допросах организатор покушения заявлял: все делал сам, не имея ни заказчиков, ни соратников.

Он был озабочен милитаризацией Германии и тем, что Гитлер ведет страну к большой войне. Замысел убить фюрера окончательно сформировался у Эльзера после подписания Мюнхенского соглашения — когда антифашист понял: Франция и Великобритания не собираются останавливать Гитлера. Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 заставило столяра ускорить действия. Он решил убить Гитлера и его ближайших приспешников во время ежегодного мероприятия в пивной «Бюргербройкеллер».

Для этого Эльзер устроился работать на каменоломню, откуда за месяц вынес 105 динамитных шашек и около 125 детонаторов. Каждый вечер он заходил в пивную и заказывал кружку пива. А перед самым закрытием заведения шел в туалет и прятался, чтобы выйти ночью, когда в здании пусто. В это время он вручную зубилом долбил нишу в колонне, перед которой ежегодно устанавливали трибуну для Гитлера. Чтобы его не услышали, столяр работал только в те моменты, когда в заведении происходил автоматический слив воды – по 15-30 секунд на каждые 10 минут. В созданное отверстие он в ночь с 7 на 8 ноября заложил взрывное устройство собственного производства. Часовой механизм должен был сработать в 21:20. По всем расчетам, именно в этот момент Гитлер произносил бы свою речь. Обычно она продолжалась с 20:30 до 22:00 (или дольше). Но именно в этот день из-за сильного тумана вместо традиционного перелета в Берлин после речи Гитлер решил ехать поездом. Отправка с вокзала была запланирована на 21:30. Так что речь сместили во времени и сократили. Фюрер завершил выступать около 21:00, а после этого еще пообщался с собравшимися. Он успел выйти из зала за несколько минут до взрыва и даже преодолеть такое расстояние, что не услышал его. О взрыве он узнал только при остановке поезда в Нюрнберге. В «Бюргербройкеллере» в тот вечер погибли семь человек, а 63 получили ранения.

Эльзера задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Швейцарии. В дальнейшем он находился в концлагере Заксенхаузен, а затем – в Дахау. Эльзера убили за несколько недель до самоубийства Гитлера – 9 апреля 1945 года. Личное распоряжение Гиммлера по поводу судьбы Эльзера выполнил комендант Дахау Эдуард Вейтер.

Церковный праздник 8 ноября

8 ноября по новому церковному календарю в Украине отмечают Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. Празднование этого дня было установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. Ангельские чины делятся на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Средние: Господство, Силы и Власти. Нижние: Начала, Архангелы и Ангелы. Над всеми девятью чинами поставлен святой Архистратиг Михаил (его имя в переводе с еврейского — «кто как Бог»). Известны также архангелы: Гавриил – крепость (сила) Божья; Рафаил – исцеление Божие, целитель человеческих недугов; Уриил – огонь или свет Божий, просветитель; Селафиил – молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил – славит Бога, укрепляющего трудящихся для славы Божьей и заботящийся о воздаянии им за подвиги; Варахиил – раздатчик благословения Божьего на добрые дела, который просит людей милости Божьей; Иеремиил – вознесение к Богу.

Народные приметы

Если в этот день красная заря, то начнутся затяжные холода.

Если 8 ноября потепление, то зима будет с оттепелями.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – большой риск пораниться.

Нельзя завидовать и жаловаться на судьбу.