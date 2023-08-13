Сегодня 13 августа: какой праздник и день в истории

13 августа в Украине профессиональные праздники отмечают строители и ветеринары. В этот день 1521 года испанские конкистадоры во главе с Кортесом захватили столицу ацтеков Теночтитлан. В 1961-м начали строить Берлинскую стену. А в 1997-м на ТВ вышла первая серия мультсериала «Южный парк» («South Park»).

Праздники и памятные даты 13 августа

Во второе воскресенье августа в Украине отмечают День строителя и День работников ветеринарной медицины. В этом году эти праздники приходятся на 13 августа.

В мире — Международный день левшей.

13 августа в истории

13 августа 1521 года испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса захватили столицу ацтеков Теночтитлан. Это стало моментом крушения империи ацтеков.

К этому триумфальному для себя моменту покоритель Нового света Кортес шел 15 лет. Он отправился в Южную Америку в 1506-м, и в начале участвовал в завоевании Гаити и Кубы. Именно там, на Кубе, в 1518-м завоеватели услышали рассказы об отдаленной земле (нынешней Мексике), богатой золотом. Губернатор Кубы – дядя Кортеса — готовил экспедицию за этими богатствами, но в последний момент отменил ее. Однако Эрнан проигнорировал это решение и самовольно покинул Кубу с 11 кораблями, 553 солдатами и 15 лошадьми в феврале 1919 года. Прибыв на материк, авантюрист отдал приказ затопить все корабли, отрезав себе и своим людям путь к отступлению. В дальнейшем Кортес одновременно вел борьбу с местным населением, не желавшим подчиняться завоевателям, и собственным дядей, пытавшимся «приструнить» племянника. И добился успехов в обоих направлениях.

Летом 1519 года конкистадоры установили контроль над городом Веракрус, и там узнали, что местные племена платят дань императору ацтеков Монтесуме. Кортес поначалу хотел договориться о встрече с императором, но тот отказывался. Тогда со своим отрядом Эрнан отправился в столицу ацтеков – Теночтитлан. В пути к ним активно присоединялись местные представители племен, которые покорили и притеняли ацтеки. Объединившись с испанцами, индейцы рассчитывали отомстить угнетателям. В Теночтитлан Кортес прибыл с солидной армией. Монтесума II принял незваных гостей мирно и дипломатично.

Он рассчитывал лучше изучить потенциального противника, чтобы точно определить его слабые места. Испанцы же «изучили» богатства ацтеков, увидев уровень развития цивилизации и количество золота. Позже люди Кортеса по его приказу напали на Монтесуму, его решили удерживать в заложниках. Однако грабителям-завоевателям пришлось «отвлечься» на противостояние со своими соотечественниками, которых направил губернатор Кубы. Отряд конкурентов-конкистадоров Кортесу удалось частично разбить, частично укротить и присоединить к себе. Но за это время в Теночтитлане из-за действий испанцев, оставшихся контролировать Монтесуму (а именно устроенной ими резни в храме), началось народное восстание.

1 июля 1521-го разъяренная толпа забила Монтесуму камнями. А Кортесу и его отряду пришлось убегать в ночь. При этом они лишились артиллерии и большей части награбленных богатств. Индейские союзники конкистадоров начали разбегаться, и казалось, что дело проиграно. Но в дальнейшем небольшой отряд испанцев смог разбить армию ацтеков в битве на поле у поселка Отумба. Сам Кортес убил ацтекского главнокомандующего – Сиуака. В этом сражении впервые в Америке использовали конницу. Отдохнув и дождавшись подкреплений, конкистадоры вернулись к стенам Теночтитлана, осадив столицу. В таком положении ацтеки продержались более 70 дней. А 13 августа испанцы смогли перехватить небольшую флотилию, отчалившую из одного из городских кварталов. В одном из каноэ был новый правитель ацтеков Куаутемок. Его взяли в заложники и допрашивали, где спрятаны сокровища. Другим ацтекам, которые готовы были разоружиться, разрешили покинуть город. Разграбив Теночтитлан, захватчики разрушили его до основания. А на руинах впоследствии основали город Мехико – будущую столицу Мексики. Сейчас в центре Мехико стоит памятник последнему правителю ацтеков Куаутемоку, а 13 августа в стране – национальный день траура.

13 августа 1624 года король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром – председателем королевского совета.

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, которая разделила Западный и Восточный Берлин и стала одним из символов раздела демократического и тоталитарного мира — «Холодной войны».

До этого момента граница между Восточным и Западным Берлином была относительно условной. Между двумя частями города, принадлежавшими разным странам — ГДР и ФРГ — действовал 81 уличный пропускной пункт и 13 – железнодорожных «пропускников». Но люди «переходили грань» и во многих других местах. Каждый день из одной части Берлина в другую могли перемещаться сотни тысяч человек. В частности, часто немцы из ФРГ учились в ГДР (ведь здесь образование было бесплатным), а немцы из ГДР работали в ФРГ (ведь там были более высокие зарплаты). Однако разница между двумя частями города, которые стали частями не просто разных стран, но разных политических систем, становилась все более ощутимой.

Ситуация обострилась, когда через Берлин из ГДР выехали в ФРГ более 207 тысяч человек в 1961 году – преимущественно квалифицированные молодые специалисты. Руководство ГДР обвиняло ФРГ в «торговле людьми», саботаже и даже поджогах. В результате Совет министров ГДР (конечно, с подачи Москвы) принял решение закрыть границу между частями Берлина. В ночь с 12 на 13 августа начали строить стену. Также перекрыли четыре линии Берлинского метро, объединявшие разные части города. Открытой оставили только одну станцию – «Friedrichstrasse», на которой организовали контрольно-пропускной пункт. Работы шли такими темпами, что к 15 августа весь Западный Берлин уже обнесли колючей проволокой.

В дальнейшем, чтобы попасть в Западный Берлин, граждане ГДР должны получать спецразрешение. За нелегальное пересечение границы наказывали тюремным сроком до восьми лет. А в 1973 году пограничники получили приказ стрелять на поражение по беглецам. Несмотря на такие меры, процесс побега через Берлинскую стену продолжался постоянно. Подсчитали, что ее смогли пересечь 175 287 человек. Самыми популярными путями были: переход по 145-метровому туннелю, перелеты на дельтапланах и воздушных шарах, перемещение по веревке, которую перекидывали между окнами домов по разные стороны стены и т.д. По данным «Музея Берлинской стены», при попытке ее пересечь были убиты около 190 человек. Первым расстреляли 24-летнего Гюнтера Литфина – 24 августа 1961 года.

13 августа 1997 года на ТВ состоялся дебют мультсериала «South Park» («Южный парк»). При этом первый мультфильм о школьниках из городка Саус Парк в Колорадо авторы будущего сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер создали еще в 1992 году. Тогда они были студентами Университета Колорадо и создали короткометражный мультфильм «Иисус против Фрости». Его со временем увидели руководители телесети «Fox». И в 1995-м директор «Fox Broadcasting Company» Брайан Грендон обратился к Паркеру и Стоуну, чтобы те создали еще одну короткометражку подобной тематики. Ее он хотел разослать друзьям в виде рождественской видеооткрытки. Мультфильм назывался «Иисус против Санты».

Впоследствии один из его фрагментов – дуэль между Иисусом и Санта-Клаусом – использовали в телешоу. Он стал настоящим хитом — не только на ТВ, но и в набирающем обороты интернете. Впечатляющий успех фрагмента и в целом короткометражки натолкнул Стоуна и Паркера на обсуждение идеи о создании сериала. Первоначально его предлагали «Fox». Но договорились с кабельным каналом «Comedy Central». Именно на нем 13 августа 1997 года и состоялась премьера.

Церковный праздник 13 августа

13 августа православные чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина. Он жил в Малой Азии в IХ веке – во время царствования императора Феофила. Происходил из семьи благочестивых христиан, дал обет безбрачия и целомудрия. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он заботился о бедных, сиротах и вдовах, был защитником обиженных. А о его собственных христианских подвигах знал только Бог. Евдоким скончался в 33 года. Лежа на смертном одре, приказал положить себя в гроб в той одежде, в которой его застанет смерть. Так и поступили. А после смерти Евдокима у его гроба начали совершаться чудеса – исцелялись больные, и слава об этом росла. Через 18 месяцев к могиле сына пришла из Константинополя его мать. Она приказала снять камень, раскопать землю и открыть гроб. И тогда все увидели тело мужчины, не тронутое тлением. Со временем мощи святого Евдокима отвезли в Константинополь. Там их положили в раку в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители праведника.

Народные приметы

Если 13 августа сильный ветер, зима будет снежной.

Если на калине созрели ягоды, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя стирать, убирать и заниматься другими бытовыми домашними делами.

Нельзя ссориться с родными и отказывать им в помощи.

Нельзя поднимать что-либо из земли.