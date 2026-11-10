Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории

10 ноября – Всемирный день науки. В этот день в 1928 году начали публиковать роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». В 2022-м ВСУ освободили Снигуровку и открыли стратегическую дорогу на Херсон. В 1993-м сектанты «Белого братства» захватили Софийский собор в Киеве. В 1982-м умер Леонид Брежнев. В 1952-м на фоне Корейской войны подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. В 1764-м Екатерина II отменила гетманство и прислала в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. В 1723-м московиты арестовали гетмана Украины Павла Полуботка. 10 ноября 1494 года считают «днем рождения» бухгалтерии.

Праздники и памятные даты 10 ноября

10 ноября в мире – Всемирный день науки во имя мира и развития.

Второй вторник ноября – это День младшего читателя.

Также сегодня: Международный день бухгалтерии, Всемирный день иммунизации, Всемирный день пополнения счета, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день кератоконуса (заболевание глаз).

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10 ноября в истории

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.

10 ноября 1494 года считают датой, когда венецианский математик Лука Пачоли издал книгу «Все об арифметике, геометрии, дробях, пропорциях и пропорциональности». Один из разделов этого труда содержал формулировку основных принципов современного бухгалтерского учета. Подробнее.

10 ноября 1723 года по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Подробнее.

10 ноября 1764 года Екатерина II отменила гетманство и назначила в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. Подробнее.

10 ноября 1928 года в немецкой газете «Vossische Zeitung» начали публиковать роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Исследовательский сайт Центра Эриха Марии Ремарка при Оснабрюкском университете называет 1928 год благодаря этому событию «решающим поворотным моментом в карьере» писателя. Найти издателя для своего знакового произведения Ремарку удалось не с первой попытки. Однако в дальнейшем его ждало мировое признание. В 1929-м роман опубликовало отдельной книгой берлинское издательство «Propyläen». На обложке была цитата писателя Вальтера фон Моло, который коротко и емко сформулировал суть произведения: «Книга Ремарка — памятник нашему неизвестному солдату. Написанный всеми погибшими».

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«На Западном фронте без перемен» — один из самых известных антивоенных романов в мире и классическое произведение литературы «потерянного поколения» – тех, чьи юность и становление пришлись на годы Первой мировой войны. Представляя это произведение Ремарка, британское издательство «Penguin Books» пишет об авторе: «Эрих Мария Ремарк был немецким писателем и ветераном Первой мировой войны. Он родился в 1898 году в Оснабрюке, Германия. В возрасте 18 лет его призвали в германскую армию. Во время службы он был ранен осколком в левую ногу, правую руку и шею. После войны он работал учителем начальной школы, а позже библиотекарем, журналистом и техническим писателем… Его произведения были публично сожжены нацистским правительством Германии, а в 1947 году он и его первая жена стали натурализованными гражданами Соединенных Штатов. Четырьмя годами раньше его сестру казнили по приказу гитлеровского «Народного суда».

10 ноября 1952 года подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. Подробнее.

10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев – генсек, руководивший СССР с 1966 года. Подробнее.

10 ноября 1993 года сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Подробнее.

10 ноября 2004 года ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов Президента. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

10 ноября 2022 года воины ВСУ заявили об освобождении Снигуровки – города возле админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября чтят память апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Подробнее.

Народные приметы

Если листья с вишни не опали, то тепло продержится долго.

Если вокруг месяца – светлый ореол, ждите бурю.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, но при этом – нельзя давать деньги в долг.