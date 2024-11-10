Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории

10 ноября в Украине – День виноградарей, виноделов и садоводов. В мире – День науки. В этот день 2022 года ВСУ освободили Снигуровку и открыли стратегическую дорогу на Херсон. В 1993-м сектанты Белого братства объявили конец света и захватили Софийский собор в Киеве. В 1982-м умер Леонид Брежнев. В 1952-м на фоне Корейской войны подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. В 1764-м Екатерина II отменила гетманство и прислала в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. В 1723-м московиты арестовали гетмана Украины Павла Полуботка. 10 ноября 1494 считают «днем рождения» бухгалтерии.

Праздники и памятные даты 10 ноября

10 ноября в Украине – День виноградарей, виноделов и садоводов (отмечают во второе воскресенье ноября).

В мире – Всемирный день науки во имя мира и развития.

Также сегодня: Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтера, Международный день скороговорок, Европейский день винного туризма (отмечают во второе воскресенье ноября), Сиротское воскресенье (второе воскресенье ноября), Всемирный день кератоконуса (это заболевание глаз), Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком.

10 ноября в истории

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.

10 ноября 1494 года считают датой, когда венецианский математик Лука Пачоли издал книгу «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita» («Все об арифметике, геометрии, дробях, пропорциях и пропорциональности»). Один из разделов этого труда содержал формулировку основных принципов современного бухгалтерского учета. Подробнее.

10 ноября 1723 года по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Подробнее.

10 ноября 1764 года Екатерина II отменила гетманство и назначила в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. Подробнее.

10 ноября 1952 года подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли.

Он занимал этот пост с 1946 года. Тогда избрание норвежца Ли стало компромиссом между США и СССР. Американцы с самого начала продвигали на должность генсека ООН канадца, но Советский Союз категорически выступал против североамериканца. В свою очередь США не устраивали советские кандидаты – бывший посол Югославии в Вашингтоне и министр иностранных дел Польши. Тогда в США предложили кандидатуру Ли. С одной стороны он был представителем Западной Европы – министром иностранных дел Норвегии, с другой – всю жизнь являлся лидером профсоюзов и рабочей партии в своей стране, поддерживал Октябрьский переворот в России и даже лично был знаком с Лениным.

«Компромиссная фигура», впрочем, уже во время своей работы во главе ООН постепенно перестала устраивать обе стороны, которые ее поддержали. Ли известен своей безоговорочной поддержкой Израиля. Он даже передавал израильским чиновникам секретную военную и дипломатическую информацию. Он также организовал первую миротворческую миссию ООН – для надзора за ситуацией на подмандатной территории Палестины в 1948 году. Работал над выводом советских войск из Ирана во время иранского кризиса 1946 года и прекращением огня во время боевых действий в Кашмире. Ли пытался выступить посредником между СССР и Западом во время блокады западного сектора Берлина. Он предлагал поднять вопрос на Совбезе ООН. Но Госдеп США заявил, что в этом нет необходимости – с советскими визави разобрались путем экономического давления.

«Лебединой песней» первого генерального секретаря ООН стала Корейская война. После вторжения войск Северной Кореи на территорию Южной Ли немедленно применил статью 99 Устава ООН и в тот же день созвал Совет безопасности. На Совбезе генеральный секретарь заявил, что поскольку Корея находится под опекой ООН, то вторжение является нападением на саму ООН и Совбез должен принять меры. И это сделали, ведь СССР в то время не участвовал в работе ООН (требуя «замены» в организации представителя Китайской республики на Тайване послами от коммунистического правительства Китайской народной республики). Следовательно, решение Совбеза о вмешательстве войск ООН в «корейский кризис» никто не блокировал.

После этого СССР окончательно перестал воспринимать Трюгве Ли и возражал против продления его полномочий как генерального секретаря ООН. Несмотря на это, при поддержке США полномочия Ли продлила Генеральная ассамблея ООН в 1950 году. В течение следующего периода он пытался прекратить советский бойкот заседаний ООН, а также – добиться признания Китайской народной республики как имеющей реальную власть в Китае, а соответственно способной выполнять обязательства членства в ООН. Поддержка китайских коммунистов подорвала авторитет Ли уже в глазах США. Те как раз выходили на пик «антикоммунистической шпиономании». Поэтому, оказавшись между двумя огнями, генеральный секретарь ООН не выдержал и 10 ноября 1952 года неожиданно для многих заявил с трибуны ООН о своей отставке.

Еще одну «финальную» речь он произнес уже после избрания преемника – 7 апреля 1953 года – на заседании Генеральной ассамблеи. Трюгве Ли назвал свои семь лет в должности генерального секретаря самыми тяжелыми в жизни. Он также высказался по поводу роли и эффективности ООН: «Наша организация отражает несовершенство нашего времени, но она также является выражением наиболее конструктивных сил нашего мира и символом надежды на будущее… Я не утопист. Я вижу в ООН практический подход к миру и прогрессу не посредством каких-либо быстрых и простых формул, а путем мудрого, лояльного и настойчивого использования ее институтов государствами-членами на протяжении многих лет».

10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев – генсек, руководивший СССР с 1966 года. Подробнее.

10 ноября 1993 года сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Подробнее.

10 ноября 2004 года ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов Президента. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

10 ноября 2022 года воины ВСУ заявили об освобождении Снигуровки – города возле админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября чтят память апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Святой Родион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп также являлся спутником апостола Петра. Обоих апостолов от 70 обезглавили в тот же день и час, когда распяли апостола Петра. Святые апостолы Эраст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Сосипатр был епископом Иконии, где и умер. Апостол Эраст был сначала диаконом Иерусалимской Церкви, а затем епископом в Панеаде. Святой апостол Кварт обратил к Христу много язычников, страдал за веру, но умер все же своей смертью, будучи епископом города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии и умер на этом посту.

Народные приметы

Если листья с вишни не опали, то тепло продержится долго.

Если вокруг месяца – светлый ореол, ждите бурю.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, но при этом – нельзя давать деньги в долг.