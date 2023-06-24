Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории

24 июня 1934 года столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1717-м в этот день образовали первую Великую ложу масонов. В 1812-м армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В 1945-м состоялся парад победы в Москве. В 1948-м СССР начал блокаду западного сектора Берлина.

Праздники и памятные даты 24 июня

24 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – День бассейна.

24 июня в истории

24 июня 1717 года представители четырех британских масонских лож основали Великую ложу Англии – первую в истории масонства. Таким образом, в этот день масонство оформилось как организованное движение. Историческое событие произошло в пивной «Гусак и вертел» в Лондоне.

На организационной встрече четыре ложи избрали Энтони Сейера, как «старшего мастера масона, а затем мастера ложи» своим Великим магистром. Он в свою очередь назначил своих великих надзирателей. Также решили ряд организационных вопросов. Эти четыре начальных ложи, которые сформировали Великую, называют «четыре старых ложи».

24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона Бонапарта пересекла реку Неман, начав вторжение в Российскую империю. До этого Наполеон обратился к войскам, обвинив Россию в нарушении Тильзитского мира (заключенного в 1807 году после победы Наполеона в русско-прусско-французской войне). Первая рота французских саперов пересекла Неман вечером 23 июня. А после полуночи по четырем наведенным мостам начали двигаться основные силы.

За четыре дня реку форсировали 220 тысяч солдат. Первое боевое столкновение с российской армией произошло 25 июня. На первом этапе вторжения россияне отступили к самой Москве. Однако войско французов в дальнейшем подвели суровая зима и плохая логистика. Поэтому сильнейшая армия Европы во время этого вторжения понесла огромные потери, после чего так и не восстановилась.

24 июня 1901 года открылась первая выставка Пабло Пикассо в Париже. В тот момент художник был начинающим, ему было всего 19 лет. Выставку организовывал влиятельный арт-дилер Амбруаз Воллар, работавший с «новейшими» художниками, в частности, модернистами. Он не пользовался очень хорошей репутацией, ведь зарабатывал на работах художников лучше, чем они сами. Однако организованная Волларом выставка помогла Пикассо попасть в ряды многообещающих художников. В Париже в этот день представили 75 картин художника. Значительное количество он создал за несколько месяцев до вернисажа.

24 июня 1934 года Харьков перестал быть столицей УССР. В этот день завершился процесс переезда властных структур советской республики в Киев. Принципиальное решение об изменении столицы приняли еще 18 января 1934 года на пленуме ЦК КП(б)У.

Инициировал его второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома Павел Постышев. Аргументируя такую инициативу, он подчеркнул, что перенос столицы предлагает «лично товарищ Сталин». Так что голосов против и быть не могло. С начала переезд планировали осуществить осенью, но в дальнейшем ускорились и провели его летом. 23 июня 1934 года правительство УССР «провожали» в театре Шевченко и на привокзальной площади в Харькове. А 24 июня – торжественно встретили на железнодорожном вокзале в Киеве. На Софийской площади по этому случаю провели военный парад.

24 июня 1945 года в Москве провели парад победы.

В нем участвовало 67 воинских частей, представлявших 10 фронтов Красной Армии. В общей сложности – около 40 тысяч военных. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал – Георгий Жуков. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и флагов к мавзолею Ленина.

24 июня 1948 года СССР начал блокаду западного сектора Берлина. Это решение стало ответом на Лондонское совещание шести государств, которое положило начало процессу образования ФРГ. В СССР это восприняли как нарушение Потсдамского договора. Блокада началась не одномоментно, а внедрялась постепенно. В начале, 12 июня, прекратили дорожное сообщение, 21 июня — речную связь, а 24 — железнодорожную. Блокированными в западных секторах Берлина оказались около 2,2 млн немцев. Они полностью зависели от снабжения продовольствием извне. Итак, руководство западных государств приняло решение об организации воздушного моста. Воздушная связь регулировалась отдельным договором. Тот предоставлял западным союзникам в эксклюзивное использование воздушный коридор шириной 32 км. Именно по этому коридору полетели транспортные самолеты — в начале ВВС США, а в дальнейшем — также британские и других союзников.

С конца июля таким путем в Берлин ежедневно доставляли более 2000 тонн грузов. В 1949 году установили рекорд – за 24 часа самолеты совершили 1398 рейсов и перевезли 12 849 тонн грузов. Завозили не только продукты, но уголь, бензин, медикаменты и т.д. Всего за время блокады по воздушному мосту перевезли около 2,34 млн тонн грузов. Несмотря на эти усилия, заблокированное население Берлина было в еще в худшем состоянии, чем в годы войны, показатели заболеваемости и смертности значительно выросли. СССР снял блокаду 12 мая 1949 года.

24 июня 1973 года с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира.

На момент отставки ему было 90 лет. Де Валера всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость Ирландии. Впервые парламент непризнанной Британией республики он возглавлял еще в 1919-1921 годах. Является соавтором Конституции Ирландии. 29 декабря 1937 стал первым премьер-министром республики Эйре (впоследствии — республики Ирландия). Далее возвращался на эту должность еще дважды – в 1954-м и 1957-м. А 25 июня 1959 года его избрали президентом Ирландии. В 1966-м – переизбрали на второй срок. С этой должности он ушел 24 июня 1973 года в возрасте 90 лет.

24 июня 2022 года армия РФ ночным обстрелом разрушила в Харькове спорткомплекс НТУ «ХПИ».

Церковный праздник 24 июня

24 июня христиане чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы. Варфоломей был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Это о нем Христос говорил: «Истинный израильтянин, в котором нет лукавства». После вознесения Христа Варфоломей проповедовал на Востоке – в Индии и Армении. В Альване (сейчас — столица Азербайджана Баку) языческие жрецы распяли Варфоломея. Однако он продолжал проповедовать и с креста. Тогда с апостола сняли кожу, а затем отрезали голову.

Варнава – апостол от 70-ти. Вместе со святым Павлом он проповедовал Евангелие в Малой Азии, а затем на Кипре. Он первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, был в Риме и основал епископский престол в Милане. После его возвращения на Кипр местные иудеи избили апостола камнями, а затем бросили тело в костер. Но тело не сгорело, мощи христиане тайно похоронили в пещере.

Народные приметы

Радуга 24 июня предвещает позднюю осень.

Теплая ночь сулит хороший урожай фруктов.

Гром в этот день – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя срывать дикие травы и полевые цветы.

Лучше не начинать новые дела, ремонт, не устраиваться на работу.