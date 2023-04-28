Сегодня 28 апреля: какой праздник и день в истории

28 апреля 2022 года в Харьковской области освободили Кутузовку, а в США Палата представителей одобрила ленд-лиз для Украины. В этот день в 2001-м в космос полетел первый турист. А в 1938-м арестовали физика Ландау, уехавшего из Харькова, но не сбежавшего от «дела УФТИ».

Праздники и памятные даты 28 апреля

28 апреля в Украине – День охраны труда. Соответствующие мероприятия также проходят под эгидой ООН в рамках Всемирного дня безопасности труда. Кроме того, это – Международный день памяти всех жертв труда.

28 апреля в истории

28 апреля 1686 года британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии».

Именно в нем ученый сформулировал свои три закона движения и закон всемирного тяготения. Интересно, что в начале этот труд не казался приоритетом для Ньютона. Написать его ученого уговорил коллега — астроном Эдмунд Галлей (тот, чьим именем названа комета). Он же в дальнейшем взял на себя расходы на издание. Ведь Королевское общество все средства, предусмотренные на издание научных трудов в 1686 году, направило на четырехтомный трактат по истории рыб, на который так и не было спроса. Над «Началами» Ньютон работал в 1684-1686 годах — в перерывах между алхимическими опытами, которые в тот момент считал приоритетными. Но постепенно увлекся трудом, прославившим его в веках. Полностью три тома авторства Ньютона издали к 5 июля 1687 года. При жизни автора его труд выдержал три переиздания, каждое из которых Ньютон редактировал и дополнял.

28 апреля 1738 года Папа Римский Климент XII впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В этот день он издал буллу «In eminenti apostolatus specula». В частности, она запрещала католикам становиться масонами. Тем, кто на это отважится, угрожало отлучение от церкви. В своем обращении Папа обвинил «свободных каменщиков» в лицемерии, ереси и извращениях. А особое внимание уделил вопросам таинственности организации. На тот момент новое морально-нравственное движение, пропагандировавшее самосовершенствование, только набирало обороты. Первые документальные свидетельства о появлении масонства относятся к ХVI веку. Однако структурно оно начало оформляться в XVII веке, когда в Англии были основаны первые масонские ложи. Первая же Великая Ложа возникла в 1717 году в Лондоне. Ее называют материнской для всего масонства. Отметим, что «нелюбовь» к масонам проявляло не только руководство католической церкви. «Каменщиков» на протяжении истории преследовали в десятках стран. В коммунистических государствах в ХХ веке масонство тотально было запрещено. При этом масонами были, например, Вольтер, Моцарт, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон. Среди известных украинских масонов – Михаил Грушевский, Симон Петлюра, Иван Котляревский.

28 апреля 1938 года в СССР арестовали знаменитого физика и будущего лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

До этого, начиная с 1932 года Дау (как его называли друзья) возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове. Он создал в Харькове мощную школу теоретической физики, которая без преувеличения была известна во всем мире. Однако этот успех и полет научного творчества был непродолжительным – как и все перспективные начинания в 1930-е. Уже в 1937-м против слишком свободных, известных в мире и авторитетных ученых УФТИ начались репрессии. В НКВД быстро «организовали» дело, «создав» в УФТИ сразу две контрреволюционные организации: троцкистско-бухаринскую (во главе со Львом Шубниковым и Львом Ландау) и шпионскую фашистскую (возглавлять которую в НКВД «назначили» Александра Вайсберга). Показания и признание выбили из Шубникова и его коллег. С Вайсбергом и его сотрудниками это не удалось. Однако всех фигурантов «дела УФТИ» – 16 физиков – арестовали, а восемь из них (в том числе Шубникова) в дальнейшем расстреляли. Ландау, спасаясь от процесса, в 1937 году переехал из Харькова в Москву — по приглашению Петра Капицы. Но и там его догнали и арестовали — для начала, за антисоветскую агитацию. Однако в дальнейшем в дело пошли и показания, выбитые из Шубникова. Спас Ландау Капица, взявший гениального физика «на поруки».

28 апреля 1939 года Гитлер заявил о денонсации двух договоров: польско-немецкого от 1934 года о ненападении и англо-немецкого морского договора от 1935 года. Подписание договора о ненападении с Польшей было непопулярным в Германии. Ведь в стране не могли смириться с переходом Польше бывших немецких территорий после Первой мировой войны. Впрочем, Гитлер подписал этот договор в свое время, чтобы помешать созданию военного альянса поляков и французов и получить для Германии время на перевооружение.

К моменту денонсации договора Германия уже провела аншлюс Австрии и ликвидировала Чехословацкое государство. Впереди было подписание пакта Молотова — Риббентропа с СССР, согласно которому две страны разделили Польшу. После заключения 23 августа 1939 года тайного договора с СССР уже 1 сентября Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну. Чтобы оправдать свое вторжение, нацистская пропаганда объявила два тезиса, которые в 2022-м скопировали незатейливые российские пропагандисты. Так, нацисты обвинили поляков в преследовании живущих в Польше этнических немцев, а также — в том, что Польша вместе со своими союзниками Великобританией и Францией планировала нападение на Германию.

28 апреля 1947 года началось знаменитое путешествие норвежского этнографа Тура Хейердала из Южной Америки на Таити.

Он отправился через Тихий океан с пятью товарищами на плоту, которому дал имя бога инков Кон-Тики. Так Хейердал хотел доказать свою гипотезу о том, что Полинезию могли заселить доплывшие до нее именно на подобном транспорте индейцы Южной Америки. Отдаленных островов отчаянные путешественники все-таки достигли. Их плот разбился о барьерный риф вблизи атолла Рароя. К счастью, все выжили и выплыли на безлюдный остров. Оттуда Хейердал передал радиосигнал, по которому его и команду нашли и спасли. Первыми путешественников как почетных гостей приняли аборигены Полинезии. При этом гипотезу Хейердала о заселении Полинезии индейцами научное сообщество так и не приняло. А со временем по результатам исследования ДНК ее опровергли полностью. По мотивам того путешествия Хейердал издал книгу «Путешествие на Кон-Тики», которая стала бестселлером и была переведена на 66 языков мира.

28 апреля 2001 года в космос полетел первый турист – Деннис Тито.

Этот американский мультимиллионер заплатил за путешествие к звездам 20 миллионов долларов. Коммерческий полет для Тито организовала компания Space Adventures. Первый космический турист провел вне Земли 7 дней, 22 часа и 4 минуты и за это время облетел планету по орбите 128 раз.

28 апреля 2022 года палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины. «За» проголосовали 417 конгрессменов, а «против» – всего десять. До этого, 7 апреля, этот документ принял Сенат США. Закон вступил в силу после того, как его подписал президент Джо Байден. Для этого он выбрал символическую дату – 9 мая.

28 апреля 2022 года ВСУ освободили село Кутузовка под Харьковом О возобновлении силами обороны Украины контроля над селом Кутузовка в этот день сообщил Генштаб ВСУ.

Церковный праздник 28 апреля

28 апреля христиане чтят память апостолов от 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима. Они были из 70-ти апостолов, которых Иисус Христос отправил проповедовать христианство. Аристарх был сподвижником апостола Павла, стал епископом сирийского города Апамии. Пуд был членом римского Сената. При этом у себя дома он принимал апостолов и собирал верующих христиан. Постепенно в его доме организовалась церковь, получившая название «Пастырской». В ней служил сам апостол Петр. Трофим был родом из Эдессы. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделив с ним все скорби и преследования. Все три апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне — одновременно с апостолом Павлом.

Народные приметы

Если 28 апреля пошел снег – лето будет прохладным.

Дождь в этот день — к жаркому лету.

Что нельзя делать 28 апреля

В этот день нельзя ломать ветки на рябине.

Нельзя вытрушивать подушки и матрасы.

Лучше не давать взаймы деньги, ведь их могут не вернуть.