Сьогодні 28 квітня: яке свято та день в історії

28 квітня 2022 року на Харківщині звільнили Кутузівку, а в США Палата представників схвалила ленд-ліз для України. Цього дня 2001-го до космосу полетів перший турист. А 1938-го заарештували фізика Ландау, який виїхав з Харкова, але не втік від “справи УФТІ”.

Свята та пам’ятні дати 28 квітня

28 квітня в Україні – День охорони праці. Відповідні заходи також відбуваються під егідою ООН у рамках Всесвітнього дня безпеки праці. Крім того, це Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці.

28 квітня в історії

28 квітня 1686 року британському Королівському науковому товариству представили перший том головної наукової праці Ісаака Ньютона “Математичні начала натуральної філософії”.

Саме в ньому вчений сформулював свої три закони руху та закон всесвітнього тяжіння. Цікаво, що на початку ця праця не видавалась пріоритетом для Ньютона. Написати її вченого вмовив колега – астроном Едмунд Галлей (той, чиїм ім’ям названо комету). Він також надалі взяв на себе витрати на видання. Адже Королівське товариство всі кошти, передбачені на видання наукових праць у 1686 році, спрямувало на чотиритомний трактат з історії риб, на який не було попиту. Над “Началами” Ньютон працював у 1684-1686 роках – у перервах між алхімічними дослідами, які на той момент вважав пріоритетними. Але поступово захопився працею, що прославила його у століттях. Повністю три томи авторства Ньютона видали до 5 липня 1687 року. За життя автора його праця витримала три перевидання, кожне з яких Ньютон редагував та доповнював.

28 квітня 1738 року Папа Римський Климент XII уперше на рівні керівництва католицької церкви засудив масонство. Цього дня він видав буллу “In eminenti apostolatus specula”. Зокрема, вона забороняла католикам ставати масонами. Тим, хто на це наважиться, загрожувало відлучення від церкви. У своєму зверненні Папа звинуватив “вільних мулярів” у лицемірстві, єресі та збоченнях. А особливу увагу надав питанням таємничості організації. На той момент новий моральний рух, що пропагував самовдосконалення, тільки набирав обертів. Перші документальні свідоцтва про появу масонства належать до XVI ст. Проте структурно воно почало оформлятися XVII столітті, коли в Англії було засновано перші масонські ложі. Перша ж Велика Ложа виникла 1717 року в Лондоні. Її називають материнською для всього масонства. Зазначимо, що “нелюбов” до масонів виявляло не тільки керівництво католицької церкви. “Мулярів” упродовж історії переслідували в десятках країн. У комуністичних державах у XX столітті масонство тотально було заборонено. При цьому масонами були, наприклад, Вольтер, Моцарт, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон. Серед відомих українських масонів – Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Іван Котляревський.

28 квітня 1938 року в СРСР заарештували знаменитого фізика та майбутнього лауреата Нобелівської премії Лева Ландау.

До цього, починаючи з 1932 року, Дау (як його називали друзі) очолював теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в Харкові. Він створив у Харкові потужну школу теоретичної фізики, яка без перебільшення була відома у всьому світі. Однак цей успіх та політ наукової творчості був нетривалим – як і всі перспективні починання в 1930-ті. Уже 1937-го проти надто вільних, відомих у світі та авторитетних учених УФТІ почалися репресії. У НКВС швидко “організували” справу, “створивши” в УФТІ відразу дві контрреволюційні організації: троцькістсько-бухаринську (на чолі зі Левом Шубніковим та Левом Ландау) та шпигунську фашистську (очолювати яку в НКВС “призначили” Олександра Вайсберга). Свідчення та зізнання вибили із Шубнікова та його колег. З Вайсбергом та його співробітниками це не вдалося. Проте всіх фігурантів “справи УФТІ” – 16 фізиків – заарештували, а вісім із них (зокрема Шубнікова) надалі розстріляли. Ландау, рятуючись від процесу, 1937 року переїхав із Харкова до Москви – на запрошення Петра Капиці. Але й там його наздогнали та заарештували – для початку, за антирадянську агітацію. Однак надалі в справу пішли й свідчення, вибиті із Шубнікова. Врятував Ландау Капиця, який взяв геніального фізика “на поруки”.

28 квітня 1939 року Гітлер заявив про денонсацію двох договорів: польсько-німецького від 1934 року про ненапад та англо-німецького морського договору від 1935 року. Підписання договору про ненапад із Польщею було непопулярним у Німеччині. Адже в країні не могли змиритися з переходом до Польщі колишніх німецьких територій після Першої світової війни. Втім, Гітлер підписав цей договір свого часу, щоб перешкодити створенню військового альянсу поляків та французів та отримати для Німеччини час на переозброєння.

На момент денонсації договору Німеччина вже провела аншлюс Австрії та ліквідувала Чехословацьку державу. Попереду було підписання пакту Молотова – Ріббентропа з СРСР, за яким дві країни розділили Польщу. Після укладання 23 серпня 1939 року таємного договору з СРСР уже 1 вересня Німеччина вторглася до Польщі, розпочавши Другу світову війну. Щоб виправдати своє вторгнення, нацистська пропаганда оголосила дві тези, які 2022-го скопіювали невигадливі російські пропагандисти. Так, нацисти звинуватили поляків у переслідуванні етнічних німців, що живуть у Польщі, а також – у тому, що Польща разом зі своїми союзниками Великобританією та Францією планувала напад на Німеччину.

28 квітня 1947 року розпочалася знаменита подорож норвезького етнографа Тура Хеєрдала з Південної Америки на Таїті.

Він вирушив через Тихий океан із п’ятьма товаришами на плоту, якому дав ім’я бога інків Кон-Тіки. Так Хеєрдал хотів довести свою гіпотезу про те, що Полінезію могли заселити індіанці Південної Америки, які допливли до неї саме на подібному транспорті. Віддалених островів відчайдушні мандрівники таки досягли. Їх пліт розбився об бар’єрний риф поблизу атола Рароя. На щастя, всі вижили та випливли на безлюдний острів. Звідти Хеєрдал передав радіосигнал, за яким його та команду знайшли й урятували. Першими мандрівників як почесних гостей прийняли аборигени Полінезії. При цьому гіпотезу Хеєрдала щодо заселення Полінезії індіанцями наукова спільнота не прийняла. А згодом за наслідками дослідження ДНК її спростували повністю. За мотивами цієї подорожі Хеєрдал видав книгу “Подорож на Кон-Тікі”, яка стала бестселером і була перекладена на 66 мов світу.

28 квітня 2001 року в космос полетів перший турист – Денніс Тіто.

Цей американський мультимільйонер заплатив за подорож до зірок 20 мільйонів доларів. Комерційний політ для Тіто організувала компанія Space Adventures. Перший космічний турист провів поза Землею 7 днів, 22 години та 4 хвилини та за цей час облетів планету по орбіті 128 разів.

28 квітня 2022 року палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України. “За” проголосували 417 конгресменів, а “проти” – лише десять. До цього, 7 квітня, цей документ ухвалив Сенат США. Закон набув чинності після того, як його підписав президент Джо Байден. Для цього він обрав символічну дату – 9 травня.

28 квітня 2022 року ЗСУ звільнили село Кутузівка ​​під Харковом Про поновлення силами оборони України контролю над селом Кутузівка ​​в цей день повідомив Генштаб ЗСУ.

Церковне свято 28 квітня

28 квітня християни вшановують пам’ять апостолів вiд 70-ти: Аристарха, Пуда i Трофима. Вони були з-поміж 70-ти апостолів, яких Ісус Христос відправив проповідувати християнство. Аристарх був сподвижником апостола Павла, став єпископом сирійського міста Апамії. Пуд був членом римського Сенату. При цьому у себе вдома він приймав апостолів і збирав вірян. Поступово в його будинку організувалася церква, яка отримала назву “Пастирської”. У ній служив у тому числі сам апостол Петро. Трохим був родом з Едеси. Він був учнем і супутником святого апостола Павла, поділивши з ним усі скорботи та переслідування. Усі три апостоли прийняли мученицьку смерть у Римі за імператора Нерона – одночасно з апостолом Павлом.

Народні прикмети

Якщо 28 квітня пішов сніг – літо буде прохолодним.

Дощ у цей день – до жаркого літа.

Що не можна робити 28 квітня

У цей день не можна ламати гілки на горобині.

Не можна витрушувати подушки і матраци.

Краще не давати в борг гроші, адже їх можуть не повернути.