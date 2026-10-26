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Ворог вдарив по Харкову ввечері 26 жовтня: що відомо

Події 17:50   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Ворог вдарив по Харкову ввечері 26 жовтня: що відомо Фото: Харківська міськрада

Близько 16:40 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 17.50. Ворог завдав ще одного удару по Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки уточнюються.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Холодногірському району.

До цього моніторингові канали писали про реактивний «шахед», що літав над Харковом.

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. Мер Ігор Терехов зазначив, що місто пройшло крізь чергову серію жорстоких ворожих атак. Три людини загинули, 28 – постраждали, серед них – троє дітей. Під вогнем були шість районів: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. Ворог повністю знищив останній «Епіцентр», що працював у місті, констатував Терехов.

Читайте також: Загинули 12 людей: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:40 у Харкові було чутно вибух.".