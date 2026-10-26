Ворог вдарив по Харкову ввечері 26 жовтня: що відомо

Близько 16:40 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 17.50. Ворог завдав ще одного удару по Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки уточнюються.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Холодногірському району.

До цього моніторингові канали писали про реактивний «шахед», що літав над Харковом.

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. Мер Ігор Терехов зазначив, що місто пройшло крізь чергову серію жорстоких ворожих атак. Три людини загинули, 28 – постраждали, серед них – троє дітей. Під вогнем були шість районів: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. Ворог повністю знищив останній «Епіцентр», що працював у місті, констатував Терехов.