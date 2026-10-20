Сьогодні 20 жовтня 2026: яке свято та день в історії

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Цього дня у 2011 році в Лівії повстанці захопили та вбили диктатора Муаммара Каддафі. У 1973-му відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У 1968-му колишня перша леді США Жаклін Кеннеді вийшла заміж за Арістотеля Онассіса. У 1953-му в США опублікували антиутопію Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. У 1944-му в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. У 1930-му в Москві розстріляли генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника. У 1818-му встановили кордон між США та сучасною Канадою по 49-й паралелі.

Свята та пам’ятні дати 20 жовтня

20 жовтня в Україні – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

У світі – Всесвітній день профілактики остеопорозу.

Також сьогодні: Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара, Міжнародний день лінивця.

Відео створене з використанням ШІ

20 жовтня в історії

20 жовтня 1818 року США та Велика Британія підписали міжнародний договір, який називався “Конвенція про рибальство, кордони та повернення рабів”. Докладніше.

20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли генерал-хорунжого армії УНР, а також письменника та сценариста Юрія Тютюнника. Докладніше.

20 жовтня 1944 року в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. Докладніше.

20 жовтня 1953 року в США вийшла книга Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. Докладніше.

20 жовтня 1968 року вдова президента США Джона Кеннеді Жаклін вийшла заміж вдруге – за грецького олігарха Арістотеля Онассіса. Докладніше.

20 жовтня 1973 року в австралійському Сіднеї відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У відкритті брала участь королева Великої Британії Єлизавета II. Докладніше.

20 жовтня 2011 року в Лівії повстанці захопили та вбили диктатора Муаммара Каддафі. На той час він переховувався біля свого рідного міста Сірт. Каддафі правив країною понад 42 роки. Його режим не витримав хвилі так званої Арабської весни. Антиурядові протести, повстання та революції тоді охопили низку арабських країн, розпочавшись із Тунісу. Результатом цих подій стало повалення низки режимів, зокрема – у Тунісі, Єгипті та Ємені. Проте до вбивства диктатора у 2011-му справа дійшла лише в Лівії.

Каддафі прийшов до влади в цій країні в 1969 році після безкровного перевороту, в результаті якого повалили короля Ідріса. На той час Каддафі був молодим харизматичним офіцером лівійської армії, який пропагував специфічну ідеологію – суміш релігії, націоналізму та своєрідного арабського комунізму.

“Після захоплення влади він запровадив панарабську, антиімперіалістичну філософію, поєднану з елементами ісламу. Хоча він дозволяв приватний контроль над малими компаніями, уряд контролював більші”, – пише про політику полковника Aljazeera.

Роки правління Каддафі в Лівії відзначені численними репресіями та стратами противників режиму. А також – періодом різкого зростання доходів країни від продажів нафти. У західному світі полковника тривалий час сприймали як одного з головних спонсорів тероризму. За його правління Лівія тривалий період перебувала в міжнародній ізоляції. Але Каддафі вдалося вийти з неї у 2003 році, відмовившись від програм зі створення зброї масового знищення. Після такого жесту з Лівії навіть зняли ембарго США, а диктатору дали виступити з трибуни ООН (він, щоправда, розірвав статут ООН і назвав її терористичною організацією). Жорстокий стиль правління і жорстка риторика полковника, зрештою, призвели до краху його режиму.

“Коли в лютому 2011 року в Лівії спалахнули протести проти правління лівійського лідера Муаммара Каддафі, урядові сили безпеки відповіли, відкривши вогонь по протестувальниках. Коли спочатку мирний протестний рух перетворився на повноцінне збройне повстання проти його 42-річного правління, Каддафі пообіцяв переслідувати “тарганів” та “щурів”, які підняли зброю проти нього, “дюйм за дюймом, кімната за кімнатою, будинок за будинком, провулок за провулком, людина за людиною”. Розпочався жорстокий конфлікт, у якому прокаддафіївські сили без розбору обстрілювали цивільні райони, заарештовували тисячі протестувальників та інших осіб, підозрюваних у підтримці опозиції, таємно тримали багатьох під вартою та здійснювали позасудові страти. Але після військового втручання Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та восьми місяців інтенсивного конфлікту, саме Муаммар Каддафі та його найближче оточення опинилися загнаними в кут та ізольованими в прибережному місті Сірт, рідному місті Каддафі”, — пише організація Human Rights Watch.

При спробі втекти з району Сірта, що опинився в облозі, колона з Каддафі та представниками його найближчого оточення потрапила під обстріл. Полковника та його прихильників, що вижили, незабаром знайшли ополченці. Їх піддали жорстокому самосуду, внаслідок якого диктатор загинув.

Церковне свято 20 жовтня

20 жовтня вшановують пам’ять великомученика Артемія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Туман та тепла погода 20 жовтня віщують м’яку осінь.

Що не можна робити 20 жовтня

Не можна прибирати в будинку.

Не варто рахувати дрібні гроші, бо можна втратити всі накопичення.