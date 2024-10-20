Сьогодні 20 жовтня: яке свято та день в історії

20 жовтня в Україні – День працівників харчової промисловості. Цього дня 1973 року відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У 1968-му колишня перша леді США Жаклін Кеннеді вийшла заміж за Арістотеля Онассіса. У 1953-му в США опублікували антиутопію Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. У 1944-му в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. У 1930-му в Москві розстріляли генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника.

Свята та пам’ятні дати 20 жовтня

20 жовтня в Україні – День працівників харчової промисловості (відзначають у третю неділю жовтня), Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

У світі – Всесвітній день статистики, Міжнародний день кухаря та кулінара, Міжнародний день авіадиспетчера.

Також сьогодні: Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день лінивця.

20 жовтня в історії

20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли генерала-хорунжого армії УНР, а також письменника та сценариста Юрія Тютюнника. Докладніше.

20 жовтня 1944 року в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. Докладніше.

20 жовтня 1953 року в США вийшла книга Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. Докладніше.

20 жовтня 1968 року вдова президента США Джона Кеннеді Жаклін вийшла заміж вдруге – за грецького олігарха Арістотеля Онассіса. Докладніше.

20 жовтня 1973 року в австралійському Сіднеї відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У відкритті брала участь королева Великої Британії Єлизавета II.

Зараз Сіднейська опера – головна визначна пам’ятка Австралії. І саме так її й замислювали. До того в одному з головних міст Австралії була лише одна споруда, яка мала цінність для туристів – міст Харбор-Брідж. І відсутність пам’яток відверто заважала амбітним планам керівництва міста перетворити його на туристичний центр.

Тож муніципалітет з ентузіазмом сприйняв ідею британського диригента та композитора Юджина Гуссенса. Він десять років жив у Австралії, диригував Сіднейським симфонічним оркестром та лобіював ідею створення в місті оперного театру. Підхопивши ініціативу диригента, 1954 року австралійці оголосили конкурс проєктів нової будівлі опери. На нього зареєстрували близько 1000 робіт з усього світу. До фінального “пакету”, який розглядало журі, увійшли 220 робіт архітекторів із 32 країн. Журі вразила робота данського архітектора Йорна Утзона. Він запропонував створити абсолютно нетипову будівлю опери. Театр ідеально “вписувався” в гавань, де його планували побудувати – насамперед через свій дах, що за формою нагадував вітрила яхт.

Попри відповідність проєкту ідеї створення “візитної картки Сіднея”, план Утзона викликав суперечки серед членів журі. Спершу проєкт навіть відхилили. Проте за колегу “вписався” американський архітектор Ееро Саарінен (автор грандіозних 192-метрових “Воріт Заходу” в Сент-Луїсі). Він заявив, що Утзон – “найвидатніший із конкурсантів”. Врешті-решт така підтримка спрацювала – проєкт Утзона затвердили, автор отримав 5000 фунтів стерлінгів. Далі він очолив будівництво театру, але не керував процесом до завершення. Під час будівництва споруда разюче подорожчала, а терміни виконання робіт затяглися. У результаті замість будівництва за три роки та сім мільйонів австралійських доларів вийшли роботи за 100 мільйонів та понад 10 років. Зрозуміло, що в процесі виникли претензії громади міста та непорозуміння з муніципалітетом. Тому у 1965-му Утзон вийшов із проєкту, попри те, що його активно підтримувала архітектурна група та навіть влаштовувала протести проти його відставки.

Хоча подальшим будівництвом керував вже інший архітектор, після завершення робіт Утзон отримав низку високих нагород, зокрема найвищу нагороду країни – Орден Австралії (1985 року). Від оголошення Утзона переможцем конкурсу до відкриття театру минуло 16 років. Максимально урочиста церемонія відбулася за участю королеви Єлизавети II – під музику Дев’ятої симфонії Бетховена. Уже наступного дня театр відкрили для публіки. Нині на його виставкових майданчиках проходить понад 1500 вистав щороку. Будівлю відвідують понад вісім мільйонів туристів на рік. Тож зі своєю функцією пам’ятки Сіднейська опера впоралася на “відмінно”. У 1998 році Сіднейський оперний театр став об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він також вийшов у фінал всесвітньої кампанії “Нові сім чудес світу”, але не увійшов до списку переможців.

Церковне свято 20 жовтня

20 жовтня вшановують пам’ять великомученика Артемія. Він був одним із видатних воєначальників за часів правління царя Костянтина Великого та його сина Констанція. Артемія поставили намісником Єгипту. На цій посаді він багато зробив для поширення та зміцнення християнства в Єгипті. Але коли Констанція змінив імператор-відступник Юліан, він захотів повернути язичництво й почав боротьбу з християнами. Артемій заступився за двох єпископів в Антіохії. Тоді Юліан наказав піддати намісника жорстоким тортурам і кинути до в’язниці. Там Артемію явився Христос і підтримав мученика. Наступного дня Юліан зажадав, щоб Артемій визнав язичницьких богів. Але той рішуче відмовився. Тож його знову піддали тортурам, під час яких мученик передрік Юліану, що той незабаром отримає справедливу відплату за зло, заподіяне християнам. Тоді він наказав обезголовити Артемія. Останки мученика поховали християни. А його пророцтво Юліану справдилося. Незабаром військо імператора-відступника завів у Карманітську пустелю провідник-перс, який переконав імператора, що готовий зрадити свій народ і допомогти ворогові. У результаті у вирішальну битву з перським військом військо Юліана вступило знесиленим спрагою та голодом. А Юліан у цій битві отримав смертельне поранення.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Туман та тепла погода 20 жовтня віщують м’яку осінь.

Що не можна робити 20 жовтня

Не можна прибирати в будинку.

Не варто рахувати дрібні гроші, бо можна втратити всі накопичення.