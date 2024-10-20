Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории

20 октября в Украине – День работников пищевой промышленности. В этот день 1973 года открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В 1968-м бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса. В 1953-м в США опубликовали антиутопию Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В 1944-м в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В 1930-м в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника.

Праздники и памятные даты 20 октября

20 октября в Украине – День работников пищевой промышленности (отмечают в третье воскресенье октября), Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

В мире – Всемирный день статистики, Международный день повара и кулинара, Международный день авиадиспетчера.

Также сегодня: Всемирный день профилактики остеопороза, Международный день ленивца.

20 октября в истории

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерала-хорунжего армии УНР, а также писателя и сценариста Юрия Тютюнника. Подробнее.

20 октября 1944 года в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. Подробнее.

20 октября 1953 года в США вышла книга Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Подробнее.

20 октября 1968 года вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин вышла замуж вторично – за греческого олигарха Аристотеля Онассиса. Подробнее.

20 октября 1973 года в австралийском Сиднее открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В открытии принимала участие королева Великобритании Елизавета II.

Сейчас Сиднейская опера – главная достопримечательность Австралии. И именно так ее и задумывали. Прежде в одном из главных городов Австралии было только одно сооружение, которое имело ценность для туристов – мост Харбор-Бридж. И отсутствие достопримечательностей откровенно мешало амбициозным планам руководства города превратить его в туристический центр.

Так что муниципалитет с энтузиазмом воспринял идею британского дирижера и композитора Юджина Гуссенса. Он десять лет жил в Австралии, дирижировал Сиднейским симфоническим оркестром и лоббировал идею создания в городе оперного театра. Подхватив инициативу дирижера, в 1954 году австралийцы объявили конкурс проектов нового здания оперы. На него зарегистрировали около 1000 работ со всего мира. В финальный «пакет», который рассматривало жюри, вошли 220 работ архитекторов из 32 стран. Жюри поразила работа датского архитектора Йорна Утцона. Он предложил создать совершенно нетипичное здание оперы. Театр идеально «вписывался» в гавань, где его планировали построить – в первую очередь из-за своей крыши, по форме напоминавшей паруса яхт.

Несмотря на соответствие проекту самой идеи создания «визитной карточки Сиднея», план Утцона вызвал споры среди членов жюри. Сначала проект даже отклонили. Однако за коллегу «вписался» американский архитектор Ээро Сааринен (автор грандиозных 192-метровых «Ворот Запада» в Сент-Луисе). Он заявил, что Утцон – «самый выдающийся из конкурсантов». В конце концов, такая поддержка сработала – проект Утцона утвердили, автор получил 5000 фунтов стерлингов. Далее он возглавил строительство театра, но не руководил процессом до самого завершения. Во время строительства сооружение поразительно подорожало, а сроки выполнения работ затянулись. В результате вместо строительства за три года и семь миллионов австралийских долларов вышли работы за 100 миллионов и более 10 лет. Понятно, что в процессе возникли претензии громады города и недоразумения с муниципалитетом. Поэтому в 1965-м Утцон вышел из проекта, несмотря на то, что его активно поддерживала архитектурная группа и даже устраивала протесты против его отставки.

Хотя дальнейшим строительством руководил уже другой архитектор, после завершения работ Утцон получил ряд высоких наград, в том числе высшую награду страны – Орден Австралии (в 1985 году). От объявления Утцона победителем конкурса до открытия театра прошло 16 лет. Максимально торжественная церемония прошла при участии королевы Елизаветы II – под музыку Девятой симфонии Бетховена. Уже на следующий день театр открыли для публики. Сейчас на его выставочных площадках проходит более 1500 спектаклей ежегодно. Здание посещают более восьми миллионов туристов в год. Так что со своей функцией достопримечательности Сиднейская опера справилась на «отлично». В 1998 году Сиднейский оперный театр стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также вышел в финал всемирной кампании «Новые семь чудес света», но не вошел в список победителей.

Церковный праздник 20 октября

20 октября в Украине чтят память великомученика Артемия. Он был одним из выдающихся военачальников во времена правления царя Константина Великого и его сына Констанция. Артемия поставили наместником Египта. В этой должности он многое сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Но когда Констанция сменил император-отступник Юлиан, он захотел вернуть язычество и начал борьбу с христианами. Артемий вступился за двух епископов в Антиохии. Тогда Юлиан приказал подвергнуть наместника жестоким пыткам и бросить в тюрьму. Там Артемию явился Христос и поддержал мученика. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы Артемий признал языческих богов. Но тот решительно отказался. Поэтому его снова подвергли пыткам, во время которых мученик предсказал Юлиану, что тот вскоре получит справедливое возмездие за зло, причиненяемое христианам. Император в ответ приказал обезглавить Артемия. Останки мученика похоронили христиане. А его пророчество Юлиану сбылось. Вскоре войско императора-отступника завел в Карманитскую пустыню проводник-перс, убедивший императора, что готов предать свой народ и помочь врагу. В результате в решающую битву с персидским войском войско Юлиана вступило обессиленным жаждой и голодом. Юлиан же в этой битве получил смертельное ранение.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Туман и теплая погода 20 октября предвещают мягкую осень.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя убирать дома.

Не стоит считать мелочь, потому что можно потерять все накопления.