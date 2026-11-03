4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

В среду, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 трамваи №16, 16А, 27 и 30 не будут ходить по ул. Академика Павлова от пер. Салтовского до ул. Непокоренных, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16 и 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№27 и 30: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова и дальше по маршрутам.

На время отсутствия трамваев по маршруту будет ходить временный автобус:

№2: автостанция «Салтовская» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега – ст. м. «Защитников Украины»;

в обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Салтовская».