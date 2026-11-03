Live
  • Вт 03.11.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.53
  • EUR 51.05

4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

Транспорт 18:00   03.11.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

В среду, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 трамваи №16, 16А, 27 и 30 не будут ходить по ул. Академика Павлова от пер. Салтовского до ул. Непокоренных, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16 и 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№27 и 30: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова и дальше по маршрутам.

На время отсутствия трамваев по маршруту будет ходить временный автобус:

№2: автостанция «Салтовская» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега  – ст. м. «Защитников Украины»;

в обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Салтовская».

Читайте также: «Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новости Харькова – главное 3 ноября: обстрел, проблемы с теплом, водой, светом
Новости Харькова – главное 3 ноября: обстрел, проблемы с теплом, водой, светом
03.11.2026, 16:44
«Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом
«Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом
03.11.2026, 16:00
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)
03.11.2026, 12:59
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
03.11.2026, 08:45
Три медучреждения и 17 многоэтажек пострадали в Харькове после ночной атаки
Три медучреждения и 17 многоэтажек пострадали в Харькове после ночной атаки
03.11.2026, 14:43
Жестоко избили и ограбили пенсионера на Харьковщине: кого розыскивают
Жестоко избили и ограбили пенсионера на Харьковщине: кого розыскивают
03.11.2026, 18:45

Новости по теме:

01.10.2026
Восстановление трамвайной инфраструктуры Харькова: о чем говорили с ЕИБ
27.10.2026
Автобус продолжит маршрут в Харькове из-за изменения работы метро
27.10.2026
28 октября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова
26.10.2026
Трамваи №5 и 8 в Харькове временно изменят маршруты
26.10.2026
В Харькове проблемы со светом: в мэрии рассказали, как курсирует транспорт


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 18:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 трамваи №16, 16А, 27 и 30 не будут ходить по ул. Академика Павлова от пер. Салтовского до ул. Непокоренных, сообщает Харьковский горсовет.".