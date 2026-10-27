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Автобус продолжит маршрут в Харькове из-за изменения работы метро

Транспорт 20:52   27.10.2026
Оксана Якушко
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Автобус продолжит маршрут в Харькове из-за изменения работы метро Фото: ХГС

Так как станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в среду, 28 октября, на сутки закроют для пассажиров, изменится и маршрут автобуса №92, сообщает Харьковский горсовет.

В среду, 28 октября, поезда метро будут курсировать Алексеевской линией без остановки на станции «Архитектора Бекетова».

В этот период автобус №92 будет двигаться по продолженному маршруту: 13-е городское кладбище — ст. м. «Ярослава Мудрого» – ул. Григория Сковороды – ул. Скрипника – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Григория Сковороды – 13-е городское кладбище. На временно добавленном участке движения автобус будет останавливаться у остановок: «Ул. Гиршмана», «Театр оперы и балета им. Лысенко» и «Ул. Сумская» (ст. м. «Университет»).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так как станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в среду, 28 октября, на сутки закроют для пассажиров, изменится и маршрут автобуса №92, сообщает Харьковский горсовет.".