Автобус продолжит маршрут в Харькове из-за изменения работы метро

Так как станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в среду, 28 октября, на сутки закроют для пассажиров, изменится и маршрут автобуса №92, сообщает Харьковский горсовет.

В среду, 28 октября, поезда метро будут курсировать Алексеевской линией без остановки на станции «Архитектора Бекетова».

В этот период автобус №92 будет двигаться по продолженному маршруту: 13-е городское кладбище — ст. м. «Ярослава Мудрого» – ул. Григория Сковороды – ул. Скрипника – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Григория Сковороды – 13-е городское кладбище. На временно добавленном участке движения автобус будет останавливаться у остановок: «Ул. Гиршмана», «Театр оперы и балета им. Лысенко» и «Ул. Сумская» (ст. м. «Университет»).