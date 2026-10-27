28 октября станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в Харькове закроют на сутки

Завтра, 28 октября, станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» временно закроют для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба Харьковской подземки.

«На это время поезда будут следовать Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. Графики движения поездов Алексеевской линией метрополитена по будням остаются без изменений, за исключением отправления со станции «Архитектора Бекетова», — рассказали в метрополитене.

Но граждане смогут использовать станцию ​​как временное укрытие во время воздушных тревог.

Откроют станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» для обслуживания пассажиров в среду, 29 октября, в 5:30.

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