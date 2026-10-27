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28 октября станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в Харькове закроют на сутки

Транспорт 19:29   27.10.2026
Оксана Якушко
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28 октября станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» в Харькове закроют на сутки Фото: «Харьковский метрополитен»/Телеграм

Завтра, 28 октября, станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» временно закроют для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба Харьковской подземки.

«На это время поезда будут следовать Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. Графики движения поездов Алексеевской линией метрополитена по будням остаются без изменений, за исключением отправления со станции «Архитектора Бекетова», — рассказали в метрополитене.

Но граждане смогут использовать станцию ​​как временное укрытие во время воздушных тревог.

Откроют станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» для обслуживания пассажиров в среду, 29 октября, в 5:30.

Читайте также: 28 октября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

 

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 19:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 28 октября, станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» временно закроют для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба Харьковской подземки.".