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Как писали в Харькове радиодиктант национального единства (фото)

Общество 16:20   27.10.2026
Виктория Яковенко
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Как писали в Харькове радиодиктант национального единства (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка в Харькове присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства представители культурной сферы, сотрудники метро и газовики.

Дополнено в 16:20. В Харьковском горсовете уточнили, что в городе радиодиктант написали около 32 тысяч участников образовательного процесса: ученики, педагоги, родители, представители общественных организаций. К написанию присоединились на всех безопасных образовательных локациях города, а также онлайн – из разных уголков Украины и мира.

15:00. Как сообщили в Харьковском горсовете, радиодиктант под названием «Письмо, которое не заканчивается» писали преподаватели художественных школ и сотрудники заведений культуры.

радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Участие в написании приняли и сотрудники КП «Харьковский метрополитен».

радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
радиодиктант писали в Харькове
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Присоединились и специалисты Харьковского городского филиала «Газсети».

«Сегодня наши работники вместе с миллионами участников по всей стране и за ее пределами проверили свои знания, почувствовали особую атмосферу единства и еще раз подтвердили: украинский язык является тем, что нас объединяет независимо от места жительства или профессии. Это поддержка общих ценностей и уважение украинской культуры», — говорится в сообщении.

радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»
радиодиктант писали в Харькове
Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Напомним, 27 октября в Украине прошел радиодиктант национального единства. Текст диктанта назывался «Письмо, которое не заканчивается». Его автор – писатель и ветеран Артур Дронь.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 16:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Харькове присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства представители культурной сферы, сотрудники метро и газовики.".