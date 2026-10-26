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Конец Эпицентра в Харькове, смертельный пожар – итоги выходных и 26 октября

Происшествия 23:00   26.10.2026
Татьяна Литвина
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Конец Эпицентра в Харькове, смертельный пожар – итоги выходных и 26 октября

Последний гипермаркет «Эпицентр» в Харькове уничтожили реактивные «шахеды» в субботу. В воскресенье произошел смертельный пожар в Индустриальном районе. На Харьковщине зарегистрировали первое отравление грибами в этом году. Объектив напоминает главные новости выходных и понедельника, 26 октября.

Россияне добили последний эпицентр Харькова

Вечером в субботу, 24 октября, после серии ударов реактивными дронами в гипермаркете возник масштабный пожар. Мэр Игорь Терехов отметил: огонь мгновенно охватил все торговые залы и склады. Атака на гипермаркет продолжалась и тогда, когда на месте уже работали пожарные. Прессслужба ГСЧС Харьковщины сообщила: из-за повторных ударов пострадали двое спасателей, уничтожена пожарная автоцистерна. Еще один пожарный пострадал во время тушения пожара. Посетители и персонал торгового центра в момент атаки были в укрытии. У одного человека – острая реакция на стресс. Всего за прошлую неделю город пережил 36 «прилетов». Из-за них погибли три человека. 28 харьковчан были ранены. Большинство ударов нанесли реактивными «шахедами».

Смертельный пожар произошел в Харькове

Вечером в воскресенье, 25 октября, пылал шестиэтажный дом в Индустриальном районе. Один человек погиб, пятеро пострадали, еще восьмерых удалось спасти, информируют в ГСЧС.

Новая ловушка россиян

Новый метод маскировки взрывчатки был обнаружен в Золочевской общине. Российские войска там дистанционно минируют территорию, выдавая мины за элементы окружающей среды и бытовые вещи. В этот раз взрывчатка была спрятана в одежде, сообщило местное издание «Заря». Жителей приграничья призывают не приближаться к каким-либо предметам, происхождение которых неизвестно.

Ядовитые грибы у дома

Первый случай отравления дикорастущими грибами зафиксировали в Харьковской области в этом году. Областной центр контроля и профилактики болезней информирует: житель Солоницевского общества съел жареные грибы неизвестного происхождения, которые собрал возле своего дома. Уже через шесть часов у него возникли признаки отравления. Пострадавшего доставили в интенсивную терапию, сейчас он продолжает лечение в стационаре.

Не пропустите Радиодиктант единства

Завтра, 27 октября, в Украине пройдет радиодиктант национального единства. Присоединиться к нему можно в 11:00. Диктант будет транслировать Общественное – в эфире канала «Культура», на радио «Культура» и Украинском радио – в том числе на его ютуб-канале. Текст диктанта называется «Письмо, которое не заканчивается». Его автор – писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

Харьковский зоопарк меняет режим работы

Это связано с переходом на зимнее время. Посетителей ждут со вторника по воскресенье с 09:00 до 16:00.

МГ «Объектив» также сообщала 26 октября:

Красивое атмосферное явление заметили в Харькове: что означает

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний гипермаркет «Эпицентр» в Харькове уничтожили реактивные «шахеды» в субботу. Объектив напоминает главные новости выходных и понедельника, 26 октября.".