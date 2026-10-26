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Красивое атмосферное явление заметили в Харькове: что означает

Происшествия 21:17   26.10.2026
Татьяна Литвина
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Красивое атмосферное явление заметили в Харькове: что означает Фото: Владимир Кажанов/facebook.com/vladmir.kazhan

В небе над Харьковом 26 октября можно было наблюдать красивое атмосферное явление — гало В прошлые времена это явление воспринималось как знамение, сообщил астроном Владимир Кажанов.

Его можно было увидеть невооруженным глазом.

«Но нужно быть осторожным и оберегать глаза от яркого света Солнца. Более удобно наблюдать в солнечных очках, но не продолжительное время, закрывая Солнце рукой, что бы не навредить глазам», — предупреждает астроном.

гало Харьков
Фото: Владимир Кажанов/facebook.com/vladmir.kazhan

По его словам, гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других источников света, таких как уличные огни.

гало Харьков
Фото: Владимир Кажанов/facebook.com/vladmir.kazhan

«Существует множество типов гало, они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга», — рассказал он.

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Напомним, 22 октября, соцсети заполонили фото и видео «волнистого неба», которое видели харьковчане. Украинский гидрометеорологический центр объяснил, что это были Undulatus asperatus — редкая разновидность облаков, напоминающих взбудораженную или бурную морскую поверхность, если смотреть на них снизу.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 21:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В небе над Харьковом 26 октября можно было наблюдать красивое атмосферное явление — гало В прошлые времена это явление воспринималось как знамение.".