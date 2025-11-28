Звездное небо-2? Где в Харькове хотят установить еще одну иллюминацию — ХАЦ

Live

Общество 16:40   28.11.2025
Виктория Яковенко
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщает, что департамент ЖКХ Харьковского горсовета объявил торги на 5,25 млн грн на реконструкцию сетей наружного освещения по улице Сумской с устройством световой иллюминации.

Об этом узнали из системы публичных закупок «ProZorro».

«Воздушную световую иллюминацию хотят обустроить на отрезке улицы Сумской — от Оперного театра до Дворца детского и юношеского творчества (от дома №25 до дома №37)», — уточнили активисты.

Аукцион запланирован на 15 декабря, а сами работы должны быть завершены до 30 июня 2026 года.

«Судя по предыдущему опыту, работы на Сумской могут начать очень быстро, чтобы презентовать подсветку к рождественским и новогодним праздникам», — предполагает ХАЦ.

В технической задаче указано, что работы по устройству световой иллюминации будут проведены на воздушной линии. Среди ряда запланированных работ — подвесить 66 самоудерживающихся изолированных проводов и повесить 184 прожектора декоративной подсветки на стальной конструкции на земле.

Автор: Виктория Яковенко
